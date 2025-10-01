快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

新北市圖樹林分館創意迎中秋 山佳車站辦「月台賞閱」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動。圖／新北市立圖書館提供
中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動。圖／新北市立圖書館提供

中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動，讓民眾不只抬頭賞月，還能在書香氛圍中體驗另類中秋。活動內容包括「玉盤書展」、故事分享、不插電音樂會與走讀導覽，歡迎大小朋友攜手參與，在閱讀與文化中共度佳節。

館長吳佳珊表示，中秋節象徵團圓，古人常登上「月台」賞月抒情，留下不少詩詞佳作。此次樹林分館便以「月台」為靈感，規劃「中秋閱書香」系列活動，鼓勵親子在月台鋪上野餐墊、聽故事、玩遊戲、欣賞音樂，並能把喜歡的書帶回家，讓閱讀成為團聚時光的重要元素。

活動亮點包括「月台賞『閱』書香派對」、「望舒托樂」不插電音樂會、「玉盤書展」以及「書扇傳情」，打造融合書香、樂音與團聚氛圍的中秋派對。現場還有「山佳走讀」，將帶領親子走訪百年車站、煤礦遺跡與懷舊山間小道，認識山佳在地文化與歷史故事。

此外，樹林分館與三多閱覽室同步推出「秋閱‧樂‧月十三章」系列展覽，即日起至10月31日止，展出與秋季、月亮相關的書籍、詩詞及樂譜。10月18日還將舉辦民歌吟唱活動，讓民眾在閱讀與音樂中感受秋天的韻味。

新北市圖表示，期盼藉由多元活動，讓中秋不只是賞月與團聚，更能透過閱讀走進文化，讓市民在節慶氛圍中體驗不同的書香之旅。

中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動。圖／新北市立圖書館提供
中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動。圖／新北市立圖書館提供

中秋節 音樂會

延伸閱讀

新北捷運土城樹林線高架段2廠商投標 估11月評選

中秋國慶兩波連假期間燃放爆竹煙火 南市消防：注意有無合法認可標示

淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

相關新聞

專家點評新北大巨蛋選址 三大關鍵「樹林機五」勝出

新北市政府日前公布大巨蛋優先評估基地為「樹林機五」與「淡海二期」，專家分析，大型公共建設選址須考慮土地取得、基地條件與交...

台中公車載客量六都唯一「不增反減」議員：別讓學生大熱天騎YouBike

台中市議員張廖乃綸今在市議會專案報告，關心去年六都市區客運載客量，唯獨台中「不增反減」、減幅六都最高，還沒有恢復疫情前的...

2025臺北詩歌節 「縫隙之光」10/4起跑

臺北市政府文化局主辦的2025臺北詩歌節，將於10月4日至10月18日隆重登場。今年的主題「縫隙之光」，由策展人鴻鴻精心策劃，期待「光」能消解我們對不完美人生的沮喪，對世界倒退的焦慮，以詩作為照亮世界

久等了！ 台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

被指卸任後沒未來打算 侯友宜回：你怎知道我沒打算？

新北市長侯友宜今天到議會施政報告，新北市議員戴瑋姍質詢時，希望侯友宜爭取輝達到新北設廠，並問侯友宜卸任後有沒有這麼政治打...

新北市圖樹林分館創意迎中秋 山佳車站辦「月台賞閱」

中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動，讓民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。