新北市圖樹林分館創意迎中秋 山佳車站辦「月台賞閱」

中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動，讓民眾不只抬頭賞月，還能在書香氛圍中體驗另類中秋。活動內容包括「玉盤書展」、故事分享、不插電音樂會與走讀導覽，歡迎大小朋友攜手參與，在閱讀與文化中共度佳節。

館長吳佳珊表示，中秋節象徵團圓，古人常登上「月台」賞月抒情，留下不少詩詞佳作。此次樹林分館便以「月台」為靈感，規劃「中秋閱書香」系列活動，鼓勵親子在月台鋪上野餐墊、聽故事、玩遊戲、欣賞音樂，並能把喜歡的書帶回家，讓閱讀成為團聚時光的重要元素。

活動亮點包括「月台賞『閱』書香派對」、「望舒托樂」不插電音樂會、「玉盤書展」以及「書扇傳情」，打造融合書香、樂音與團聚氛圍的中秋派對。現場還有「山佳走讀」，將帶領親子走訪百年車站、煤礦遺跡與懷舊山間小道，認識山佳在地文化與歷史故事。

此外，樹林分館與三多閱覽室同步推出「秋閱‧樂‧月十三章」系列展覽，即日起至10月31日止，展出與秋季、月亮相關的書籍、詩詞及樂譜。10月18日還將舉辦民歌吟唱活動，讓民眾在閱讀與音樂中感受秋天的韻味。