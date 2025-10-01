聽新聞
專家點評新北大巨蛋選址 三大關鍵「樹林機五」勝出
新北市政府日前公布大巨蛋優先評估基地為「樹林機五」與「淡海二期」，專家分析，大型公共建設選址須考慮土地取得、基地條件與交通運輸3大面向，綜合比較之下，樹林機五在土地配置與交通便捷度上，似乎比淡海二期更具優勢。
文化大學都市計畫與開發管理學系教授徐國城指出，淡海二期腹地廣達600公頃，體育設施用地可由內政部國土署移撥，取得無虞，但相關商業區若由市府主導，成本負擔將相當沉重。相比之下，樹林機五基地不僅體育場館土地可無償取得，連商業區用地也可直接取得，在財務可行性上較具加分效果。
他說，土地使用配置方面，樹林機五的商業區與交通動線區隔明確，不會與住宅混雜，配置合理性優於淡海；交通運輸上，樹林機五可串聯土城樹林線、板南線與桃園捷運棕線，運量較高，活動散場後的疏運效率也更好。相較之下，淡海主要依靠淡海輕軌與淡江大橋，整體運輸能量仍顯不足。徐國城強調，大型活動結束後最考驗人流疏散，大眾運輸的效率遠高於私人運具，因此淡海大橋的優勢相對有限。
不過，徐國城也強調，淡海二期的優勢在於腹地遼闊，相較樹林機五大了500公頃，且能與淡水沿線觀光資源相結合，是未來發展潛力所在；但樹林距離台北火車站與大台北核心區域更近，與板橋商業重鎮的串聯效益值得市府思考。
他提醒，新北大巨蛋未來定位應放眼國際，「國際級的運動場館不只吸引北北桃的民眾，還要吸引從國外經松山、桃園機場來台的觀眾。」徐國城指出，樹林距離台北市的國際級觀光旅館較近，松山、桃園機場到樹林也比較方便，在國際觀光配套上更具優勢。
徐國城最後表示，無論最終選址落在樹林或淡海，只要場館確定動工，周邊住宅與商業區都會隨之發展，不必過於擔心地方條件不足，關鍵在於市府如何掌握財務可行性並建構國際級的發展藍圖。
