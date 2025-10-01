快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

專家點評新北大巨蛋選址 三大關鍵「樹林機五」勝出

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
樹林巨蛋模擬示意圖。圖／新北市城鄉局提供
樹林巨蛋模擬示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府日前公布大巨蛋優先評估基地為「樹林機五」與「淡海二期」，專家分析，大型公共建設選址須考慮土地取得、基地條件與交通運輸3大面向，綜合比較之下，樹林機五在土地配置與交通便捷度上，似乎比淡海二期更具優勢。

文化大學都市計畫與開發管理學系教授徐國城指出，淡海二期腹地廣達600公頃，體育設施用地可由內政部國土署移撥，取得無虞，但相關商業區若由市府主導，成本負擔將相當沉重。相比之下，樹林機五基地不僅體育場館土地可無償取得，連商業區用地也可直接取得，在財務可行性上較具加分效果。

他說，土地使用配置方面，樹林機五的商業區與交通動線區隔明確，不會與住宅混雜，配置合理性優於淡海；交通運輸上，樹林機五可串聯土城樹林線、板南線與桃園捷運棕線，運量較高，活動散場後的疏運效率也更好。相較之下，淡海主要依靠淡海輕軌與淡江大橋，整體運輸能量仍顯不足。徐國城強調，大型活動結束後最考驗人流疏散，大眾運輸的效率遠高於私人運具，因此淡海大橋的優勢相對有限。

不過，徐國城也強調，淡海二期的優勢在於腹地遼闊，相較樹林機五大了500公頃，且能與淡水沿線觀光資源相結合，是未來發展潛力所在；但樹林距離台北火車站與大台北核心區域更近，與板橋商業重鎮的串聯效益值得市府思考。

他提醒，新北大巨蛋未來定位應放眼國際，「國際級的運動場館不只吸引北北桃的民眾，還要吸引從國外經松山、桃園機場來台的觀眾。」徐國城指出，樹林距離台北市的國際級觀光旅館較近，松山、桃園機場到樹林也比較方便，在國際觀光配套上更具優勢。

徐國城最後表示，無論最終選址落在樹林或淡海，只要場館確定動工，周邊住宅與商業區都會隨之發展，不必過於擔心地方條件不足，關鍵在於市府如何掌握財務可行性並建構國際級的發展藍圖。

淡水巨蛋模擬示意圖。圖／新北市城鄉局提供
淡水巨蛋模擬示意圖。圖／新北市城鄉局提供

桃園機場 財務

延伸閱讀

新北捷運土城樹林線高架段2廠商投標 估11月評選

淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

相關新聞

專家點評新北大巨蛋選址 三大關鍵「樹林機五」勝出

新北市政府日前公布大巨蛋優先評估基地為「樹林機五」與「淡海二期」，專家分析，大型公共建設選址須考慮土地取得、基地條件與交...

2025臺北詩歌節 「縫隙之光」10/4起跑

臺北市政府文化局主辦的2025臺北詩歌節，將於10月4日至10月18日隆重登場。今年的主題「縫隙之光」，由策展人鴻鴻精心策劃，期待「光」能消解我們對不完美人生的沮喪，對世界倒退的焦慮，以詩作為照亮世界

「2025台南國華松王宴」匯聚國華街美食小吃

結合台南美食小吃與道地辦桌文化的年度美食盛會─「2025台南國華松王宴」，將於10月19日在台南市政府前南島路盛大登場。 台南市長黃偉哲表示，去年的「松王宴」首次舉辦即大受好評，50桌一開賣便立刻秒

久等了！ 台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

被指卸任後沒未來打算 侯友宜回：你怎知道我沒打算？

新北市長侯友宜今天到議會施政報告，新北市議員戴瑋姍質詢時，希望侯友宜爭取輝達到新北設廠，並問侯友宜卸任後有沒有這麼政治打...

新北市圖樹林分館創意迎中秋 山佳車站辦「月台賞閱」

中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動，讓民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。