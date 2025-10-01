快訊

下任市長會尊重大巨蛋選址？ 侯友宜：回歸專業、別回歸政治

聯合報／ 記者葉德正林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會施政報告。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋今天確定將從「樹林機五」與「淡海二期」作為優先評估地點，新北市議會下午也關心此焦點，民進黨新北市議員山田摩衣詢問新北市長侯友宜任內能否完成都市計畫程序，侯友宜回應「未必」，山田摩衣再問下一任市長會尊重現在的選址？侯友宜強調，回歸專業，不要回歸政治，這個地點是專業規畫團隊決定。

侯友宜今天赴議會施政報告，以「安全」、「穩健」、「永續」、「宜居」、「樂活」五大面向為報告主軸，希望為超過400萬市民構築一個幸福安居的城市。

民眾黨市議員陳世軒指出，早上市府拋出大巨蛋消息，但民眾討論與關注度不如以往，他認為，台北大巨蛋台灣人期盼十多年，新北大巨蛋拋出後，大家開始回歸理性討論，相關交通衝擊與配套都要務實討論，他認為選址應該要有科學依據，評估過程也要說明清楚，也許可以透過民調方式進行。

侯友宜說，這個案子當然愈多人關注愈好，現在兩個地方有專家學者與顧問公司討論， 專家還要仔細評估，會慢慢有詳細數據，侯友宜說，要不要做民調也是參考方向之一，他舉淡水為例，淡水交通十年後，因為淡北道路、輕軌、一零五道路、關渡二橋，都會繼續評估。

民進黨市議員廖宜琨則說，選址出爐有利多，也有弊，相關道路拓寬怎麼進行，停車場規劃能不能滿足，甚至是能不能忍受在這邊唱「三天三夜」，還有視線被遮蔽等，都要在規畫中好好討論。

山田摩衣說，距離市長任期結束還剩下15個月左右，有沒有辦法再任內是否能夠完成都市計畫程序，下任市長會尊重選址？

侯友宜說，兩處都會經過專業顧問公司仔細評估，淡海也涉及中央用地，必須跟中央協調，只要結果出來就會跟大家報告，希望「回歸專業、不要回歸政治」，地點不是他決定。

民進黨市議員林銘仁則認為，備選地點土城看守所地點不錯，交通也順暢，最後卻沒中選，侯說，還要看能否打造園區等。

