北市「彩虹觀光」啟動 彩虹巴士首次與TWeen灣島皇后合作

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025 Color Taipei 觀傳局首次攜手「TWeen灣島皇后」合作彩虹觀光巴士遊程。 北市觀傳局提供
台北市觀傳局響應10月台北同志驕傲月及25日同志遊行，今啟動「2025 Color Taipei彩虹觀光」系列活動，包含「我的彩虹宣言」展覽，以及首次與「TWeen灣島皇后」合作的「彩虹觀光巴士遊程」從10月3日到26日的每周四、五、六、日固定發車。

觀傳局副局長薛秋火表示，台灣在2019成為亞洲第1個同婚合法國家，也成為亞洲具代表性的彩虹友善城市，台北市多年來持續舉辦「Color Taipei」彩虹觀光系列活動，很多的國外旅客都在10月造訪台北、體驗彩虹觀光，感受台北的多元友善魅力，像是西門町的彩虹地景就吸引不少民眾拍照留念，希望民眾藉由系列活動，更認識彩虹文化。

觀傳局上午舉行活動啟動記者會，由變裝皇后YOLANDA、跩姬擔任魅力主持，並帶來精采演出炒熱現場氣氛。觀傳局表示，今年的「彩虹觀光巴士遊程」於10月3日至26日的每週四、五、六、日出發，推出「變裝巴士 Show On The Go」路線，以及3場結合同志驕傲月主題活動的「狂歡直達車 Party Tour」，共計30趟次。

觀傳局表示，巴士遊程行經西門紅樓、凱達格蘭大道等彩虹地標，由變裝皇后與LGBTQ+導覽員領航，透過脫口秀、變裝表演等多樣互動形式，讓乘客在輕鬆氛圍中深入認識台北的多元文化。10月3日首發場與24日狂歡直達車將由YOLANDA與跩姬登場。

此外，即日起至10月31日，觀傳局於西門紅樓舉辦「我的彩虹宣言」互動展覽，邀請旅客到訪參觀，見證台灣LGBTQ+族群的歷史脈絡與多元文化發展。同時也攜手超過30家性別友善旅宿業者推出期間限定優惠，包含提供住房折扣、餐飲優惠、贈送彩虹小禮物等，鼓勵大家來臺北住一晚，規劃屬於自己的彩虹小旅行。系列活動相關資訊請上「2025 Color Taipei」活動官網查詢

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，很高興看到這幾年同志觀光興盛，2003年第1次舉辦同志遊行，已經20幾年了，辦了2、3年後當接獲香港、新加坡、韓國、日本的同志來協會電詢問舉辦日期，訂飯店，感謝觀傳局給很多的服務，為了方便外籍朋友訂機票、住宿，後來固定在10月最後一周的周六舉辦，2019年台灣同婚合法化，當年創下最多25幾萬人參與遊行，近年則都有10幾萬人。

台北市觀傳局響應10月台北同志驕傲月及25日同志遊行，今啟動「2025 Color Taipei彩虹觀光」系列活動。記者楊正海／攝影
2025 Color Taipei 彩虹觀巴10⽉3⽇⾸發場將由變裝皇后YOLANDA擔任導覽員。 北市觀傳局提供
