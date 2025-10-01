中秋剝柚大賽回歸 重新市集邀全民挑戰「柚見快手」

中秋將至，為營造濃厚節慶氛圍，新北市高灘處與重新觀光市集委外廠商聯手舉辦「柚見快手 中秋剝柚賽」，邀請市民展現剝柚神技，爭取總獎金高達5100元的8大獎項。活動將於10月4日上午10點在三重重新觀光市集登場，活動採現場報名、名額限24人。

高灘處長黃裕斌表示，剝柚賽不分年齡、免費參加，採分組晉級制，最終冠軍可獲2000元獎金。參賽者須在最短時間內將文旦柚剝得又快又乾淨，才能晉級下一輪。歷年賽事總吸引大批民眾圍觀助陣，場面熱烈，選手們使出渾身解數，有人甚至在15秒內完成剝柚，驚艷全場。

主辦單位指出，賽事除了歡樂競技，也鼓勵民眾藉由趣味互動體驗傳統節慶文化，為中秋佳節增添一抹趣味。除冠軍可獲2000元外，另設亞軍1000元、季軍500元、殿軍200元及多項安慰獎，歡迎市民踴躍參加。