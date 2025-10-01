攜手宏德宮、頂盛環保 三峽警中秋送暖關懷弱勢

中秋佳節即將到來，三峽警分局昨攜手鶯歌宏德宮及頂盛環保，共同舉辦善心關懷活動，致贈轄內獨居長者和弱勢家庭慰問物資，為他們中秋送暖。

這次警方兩大合作對象，皆是長期深耕地方、熱心公益的夥伴。宏德宮「孫臏廟」建廟逾半世紀，主祀孫臏真人；頂盛環保企業則以契作方式支持宜蘭小農，收購優質稻米回饋鄉里。

三峽警分局長許再周表示，除了節慶的關懷活動，員警在平日的巡邏執勤中，就持續深入轄區，主動關懷並發掘潛在的弱勢族群。對於急需協助的民眾，分局會立即通報並聯繫社會福利機構，或結合如宏德宮、頂盛環保等慈善團體，提供即時且必要的協助，確保社會資源能精準送達真正需要的人手中，希望透過警民合作與公私協力，讓大家都能溫馨度過佳節。