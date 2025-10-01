新北捷運土城樹林線高架段2廠商投標 估11月評選
捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）歷經多次流標，新北捷運局5個月內第3度招標，今天有2家廠商投標，預計11月初完成評選。捷運局表示，盼中央加速核定財務修正計畫，讓工程如期完工。
新北市捷運工程局新聞稿指出，樹林第一條捷運土城樹林線CQ880B 5個月內3度招標，今天開標有2家合格廠商投標，預計11月初完成評選，並同步採保留決標作業縮短時程，待行政院核定財務修正計畫後就能決標，離全面動工僅差一步。
捷運局長李政安表示，土城樹林線CQ880B土城高架段，連接CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，位置重要。新北二度招標時雖未達採購法規定而流標，9月22日立即重新公告招標，預算159.9億，今天開標有2家合格廠商投標。
李政安補充，捷運土城樹林線CQ880B區段全長約3.82公里，包含3座高架車站、4段高架橋與1座主變電站，完工後將與板南線、中和新蘆線、桃園棕線等形成轉乘網絡，屆時樹林及新北西南側居民至台北市中心，估可縮短約20分鐘通勤時間。
李政安說，因行政院尚未核定土城樹林線財務修正計畫，以致無法決標，將等中央核定後決標，土城樹林線財務修正計畫已於去年11月第6次提報行政院審議，迄今11個月尚未核定，影響工程進度，盼中央重視地方建設需求，加速核定程序，讓工程如期完工。
