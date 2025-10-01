蔣萬安：打造運動之都 北市115年體育預算增5億元
台北市長蔣萬安今天表示，為將台北市打造為運動之都，明年度的體育預算將較今年度增加超過5億元，用以培養優秀選手，同時推廣全民運動。
台北市體育局今天舉行114年全國運動會台北市代表隊授旗典禮，蔣萬安致詞表示，此次全運會將在10月18日於雲林縣登場，台北市過去在各個單項運動都有很好的成績，也連續4屆蟬聯總冠軍，期許所有選手今年繼續全力以赴，挑戰5連霸。
蔣萬安說，他在學生時代喜歡很多種運動，但他的資質不足，沒有機會參加全運會，所以感謝在場選手們替他圓夢，而他也會持續致力於將台北市打造為運動之都。
他表示，明年度體育相關預算將比今年增加超過新台幣5億元，包含選手訓練補助金、專任教練及防護團、運動科學設備、移地訓練補助等費用都有增加，同時投入經費推廣全民運動。
體育局說明，今年度預算為31億餘元，其中約10億元為辦理2025雙北世界壯年運動會所用，扣除這筆金額後，明年度預算26億餘元將相較今年增加5億餘元。
體育局表示，此次全運會台北代表隊共計999名選手參賽，連同隊職員、教練、防護團隊及團本部等後勤支援人員，組成超過千人的盛大陣容，邀請市民關注「台北運動吧」臉書粉專，一同掌握賽況，為選手加油打氣。
