流感疫情增溫怕怕 這縣市鼓勵接種2疫苗還可抽iPhone 17

國內流感已進入流行期，新北市公費流感疫苗及COVID-19疫苗今天同步開打，市長侯友宜上午前往板橋區國光公園市民活動中心視察疫苗接種情形，鼓勵民眾「左流右新」接種2種疫苗，現場宣布長者接種還可抽好禮，最大獎可抽價值逾5萬元的iPhone 17。

侯友宜說，新北市今年共採購100萬劑公費流感疫苗，配合中央提供的COVID-19疫苗，鼓勵符合資格民眾「左流右新」同時施打，只要設籍新北市65歲以上民眾，在新北市接種疫苗還可參加長者好禮抽活動，呼籲符合資格民眾趕快接種，除降低感染風險，中獎機會也越大。

衛生局表示，此次接種對象包括65歲以上長者（55歲以上原住民）、慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患。另安養、長期照顧機構對象、醫事及防疫相關人員、6個月至6歲幼童、孕婦及6個月內嬰兒之父母，及幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員等。

另新北市也自購流感疫苗提供設籍本市經濟弱勢、身心障礙者等非公費對象接種，一併納入疫苗保護傘，減少流感病毒威脅。

衛生局局長陳潤秋強調，接種疫苗是預防疫情最有效的方法，相關研究顯示，同時接種2劑疫苗是安全的，亦可減少就診次數、提升便利性，呼籲符合公費接種資格民眾「左流右新」，儘速前往本市衛生所、合約院所及社區接種站接種。

今年衛生局舉辦「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，時間從10月1日至12月31日底截止，接種2種疫苗就有2次中獎機會，除「周周抽」送千元禮券，還可參加期末抽獎，最大獎有iPhone 17、按摩椅、16吋電競筆電等。