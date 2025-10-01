中市府不當裁撤第四屆兒少代表 社會局：多元推薦未排除

台中市多名兒少代表今開記者會，控訴市府將「兒少代表」無預警裁撤，變更為「兒少社區參與培力代表」，改制程序不合理，又先斬後奏，要求恢復兒少代表身分。社會局表示，聯合國委員認為兒少委員過於單一，希望增加身障、原民、年紀小的兒少委員，因此現在是多元推薦，並未排除兒少代表。

第四屆兒少代表黃芊睿表示，去年6月台中市公布第四屆兒少代表錄取名單，今年1月更名，單方面偷偷發布，4月被社會局突然告知，不是「兒少代表」而是「社區培力員」，要求社會局恢復原來兒少代表的權利，別拿兒少委員機制不同欺騙社會大眾。

第三屆兒少代表康平皓說，整體事件就是程序不正當，嚴重傷害市府信用，最可惡的是說法前後不一，青諮會時說配合中央改制，議員質詢又說兩套，什麼話才是實話？他們過往提出不少提案，例如吹哨者保護提案、線上心理輔導和請假系統，會議中踴躍發言，曾被市府抱怨兒少讓會議進程變得緩慢。

民進黨市議員張芬郁說，支持各位兒少代表的立場，遴選兒少代表是要提升公民素養、納入兒少觀點、強化參與意識，中市府用一只行政命令就推翻兒少代表，做違法的表率和不良示範。

無黨籍市議員吳佩芸說，本屆已經培力20位兒少代表，卻被改為機關推派，用架空的手法去扼殺。台中市府完全示範什麼叫「大人說話不算話」，遴選的作業方式不公開不透明，就是黑箱作業。

社會局表示，中市府一直很重視兒少權益，並依據兒少權法設置兒權會，遴聘專家學者、民間團體代表及2至4名兒少委員，過去由20多位台中市兒少社區參與培力代表中推派出兒少委員，但聯合國委員建議兒少代表應更具多樣性，因此今年兒權會第8屆4名兒少委員的遴選，以身障、原民及年齡較幼的兒童為優先，讓更多特殊處境兒少的聲音能夠被聽見，未來將視執行狀況滾動調整。

社會局強調，目前參與社區培力的兒少代表，除持續培力參與社區事務，社會局也請交通、都發、教育、環保、身心障礙權益等其他相關局處，在研議兒少相關政策時，能視需要邀請兒少代表與會提供意見；讓兒少表達意見的管道不限於兒權會，而是能參與更多公共政策面向。