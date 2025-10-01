快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

10月台北同志驕傲月 彩虹宣言展、變裝巴士啟動

中央社／ 台北1日電

台北市觀傳局今天表示，響應10月台北同志驕傲月及25日同志遊行，「2025 Color Taipei彩虹觀光」啟動系列活動，包含「我的彩虹宣言」展覽，以及變裝巴士、狂歡直達車登場。

台北市觀傳局今天召開「2025 Color Taipei彩虹觀光啟動」記者會，由變裝皇后YOLANDA、跩姬主持，宣布系列活動展開，並現場表演歌舞炒熱氣氛。

跩姬說，「整個月都是我們的月」，首先是今年的「彩虹觀光巴士遊程」，將從10月3日至26日的每週四、五、六、日出發，推出「變裝巴士 Show On TheGo」路線，以及3場結合同志驕傲月主題活動的「狂歡直達車 Party Tour」，共計30趟次。

YOLANDA說，遊程行經西門紅樓、凱達格蘭大道等彩虹地標，由變裝皇后與LGBTQ+導覽員領航，透過脫口秀、變裝表演等，讓乘客了解台北的多元文化。

觀傳局副局長薛秋火說，10月3日首發場與24日狂歡直達車，將由YOLANDA與跩姬登場，歡迎民眾報名參加。

薛秋火說，即日起至10月31日，在西門紅樓舉辦「我的彩虹宣言」互動展覽，前往看展可見證台灣LGBTQ+族群的歷史脈絡與發展。

他說，為了讓國內外民眾來台北參加活動，觀傳局攜手超過30家性別友善旅宿業者推出期間限定優惠，包含住房折扣、餐飲優惠、贈送彩虹小禮物等。

此外，台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，2003年同志遊行第1次舉辦，進行2、3年後接獲香港、韓國、日本的同志來電詢問舉辦日期，為了方便外籍朋友訂機票、住宿，後來固定在10月最後一週的週六舉辦，2019年台灣同婚合法化，當年創下20幾萬人參與遊行，近年則都有10幾萬、近20萬人響應。

同志驕傲月 觀傳局 巴士

延伸閱讀

每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

影／四川巴士突遭鋼筋擊中！司機雙目刺傷險失明 負傷堅持停車救16人

超級細菌危機來臨！三總啟動健康巴士衛教展 籲「安全用藥」

老伯搭巴士坐博愛座手腳「十指緊扣」！港男認噁心 網友嘲：手足情深

相關新聞

台北市每人可支配所得73.8萬以中壯齡較高 這年齡層居第一位

北市主計處公布113年台北市所得收入者每人可支配所得為73.8萬元，較112年增加2.6萬元(3.6%)，其中男性平均8...

流感疫情增溫怕怕 這縣市鼓勵接種2疫苗還可抽iPhone 17

國內流感已進入流行期，新北市公費流感疫苗及COVID-19疫苗今天同步開打，市長侯友宜上午前往板橋區國光公園市民活動中心...

中秋剝柚大賽回歸 重新市集邀全民挑戰「柚見快手」

中秋將至，為營造濃厚節慶氛圍，新北市高灘處與重新觀光市集委外廠商聯手舉辦「柚見快手 中秋剝柚賽」，邀請市民展現剝柚神技，...

攜手宏德宮、頂盛環保 三峽警中秋送暖關懷弱勢

中秋佳節即將到來，三峽警分局昨攜手鶯歌宏德宮及頂盛環保，共同舉辦善心關懷活動，致贈轄內獨居長者和弱勢家庭慰問物資，為他們...

土城樹林線高架段今開標 兩業者投標 11月初完成評選

新北市府接手土城樹林線後，為爭取時效，CQ880B(土城高架段)5個月內3度招標，今天開標有2家合格廠商投標，符合政府採...

市府連夜改善羅斯福基隆路正交路口 蔣萬安：車流大致回到拆除前

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口後，昨天迎來上班首日，尖峰的上午8時到9時出現塞車狀況，交通局連夜開會檢討，重新繪製標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。