10月台北同志驕傲月 彩虹宣言展、變裝巴士啟動

台北市觀傳局今天表示，響應10月台北同志驕傲月及25日同志遊行，「2025 Color Taipei彩虹觀光」啟動系列活動，包含「我的彩虹宣言」展覽，以及變裝巴士、狂歡直達車登場。

台北市觀傳局今天召開「2025 Color Taipei彩虹觀光啟動」記者會，由變裝皇后YOLANDA、跩姬主持，宣布系列活動展開，並現場表演歌舞炒熱氣氛。

跩姬說，「整個月都是我們的月」，首先是今年的「彩虹觀光巴士遊程」，將從10月3日至26日的每週四、五、六、日出發，推出「變裝巴士 Show On TheGo」路線，以及3場結合同志驕傲月主題活動的「狂歡直達車 Party Tour」，共計30趟次。

YOLANDA說，遊程行經西門紅樓、凱達格蘭大道等彩虹地標，由變裝皇后與LGBTQ+導覽員領航，透過脫口秀、變裝表演等，讓乘客了解台北的多元文化。

觀傳局副局長薛秋火說，10月3日首發場與24日狂歡直達車，將由YOLANDA與跩姬登場，歡迎民眾報名參加。

薛秋火說，即日起至10月31日，在西門紅樓舉辦「我的彩虹宣言」互動展覽，前往看展可見證台灣LGBTQ+族群的歷史脈絡與發展。

他說，為了讓國內外民眾來台北參加活動，觀傳局攜手超過30家性別友善旅宿業者推出期間限定優惠，包含住房折扣、餐飲優惠、贈送彩虹小禮物等。

此外，台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，2003年同志遊行第1次舉辦，進行2、3年後接獲香港、韓國、日本的同志來電詢問舉辦日期，為了方便外籍朋友訂機票、住宿，後來固定在10月最後一週的週六舉辦，2019年台灣同婚合法化，當年創下20幾萬人參與遊行，近年則都有10幾萬、近20萬人響應。