台北市每人可支配所得73.8萬以中壯齡較高 這年齡層居第一位

北市主計處公布113年台北市所得收入者每人可支配所得為73.8萬元，較112年增加2.6萬元(3.6%)，其中男性平均83.3萬元，女性平均64.3萬元，研究所以上者113.6萬元高於其他學歷者。

主計處指出，可支配所得是指所得收入減去無法自由支配使用之非消費支出，例如賦稅支出、利息支出、捐贈及其他移轉支出後，可自由支配使用於消費或儲蓄。「所得收入者」是指每戶經濟戶長，及從業身分為雇主及自營作業者等。

依最新台北市家庭收支訪問調查結果，113年台北市所得收入者平均每人可支配所得為73.8萬元，較112年增加2.6萬元（3.6%），男、女性可支配所得分別為83.3萬元及64.3萬元，雖女性仍較男性低，惟女性成長5.7%（增加3.5萬元），較男性之2.8%（增加2.2萬元）高2.9個百分點。

就年齡層觀察，113年以中壯齡可支配所得較高，分別以45至54歲者（93.0萬元）及40至44歲者（92.3萬元）分居前2位，與112年相比，以65歲及以上者增加6.2萬元（11.9%）最多，30至34歲者增加5.4萬元（8.3%）次之，未滿30歲者增加3.7萬元（7.1%）再次之。

另以教育程度觀察，113年以研究所以上者之可支配所得113.6萬元最高，國小及以下者年增15.0%（6.0萬元），成長幅度最大。