公館圓環改正交路口 蔣萬安：須觀察至少2週

中央社／ 台北1日電

今天是公館圓環改為正交路口第2個上班日，台北市長蔣萬安說，上班尖峰時間的車流狀況已有好轉，市府團隊將持續觀察至少2週，期間不斷分析、修正，期間造成不便請多包涵。

位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環在9月29日改為正交路型，昨天首個上班日的上、下班尖峰時間皆有路段壅塞，民怨四起。

台北市交通局連夜祭出多項措施改善，包含福和橋下橋處的大客車專用道塗銷，讓左轉羅斯福路汽車多一條車道行駛、羅斯福路往東右轉基隆路側行穿線改為兩段式穿越，避免行人與車流交織等。

蔣萬安今天出席114年全國運動會台北市代表隊授旗典禮前被媒體堵訪表示，經過一整天觀察，相關局處人員從昨天晚間到今天上午不斷討論、聆聽各方意見並做了調整及優化，所以今天上班尖峰時間的車流已有好轉。

他說，羅斯福路南往北方向有大致回到圓環拆除前狀況，福和橋下橋接基隆路的情形也比昨天要好一些。

蔣萬安表示，不管是專用道鋪設、地下道開挖還是圓環拆除，重大路型改造工程後都需要觀察至少2週的時間，不斷分析、修正，同時讓用路人熟悉新路型，車流才會回到施作前，這段期間對用路人造成的不便，就請大家多包涵，市府團隊會持續努力。

台北市交通局交通管制工程處長張建華表示，羅斯福路部分，昨天因為景美往市府的右轉車輛須停等行人，導致車流延滯、回堵，調整號誌讓兩者動線不再交織後，右轉車可以較快速通過，車流速度已有改善。

張建華說，今天觀察發現，此轉角車流動線還可以更精進，將規劃人行道綠舖退縮，讓車輛右轉角度更平順。

至於福和橋，張建華表示，下橋處的大客車專用左轉車道開放讓汽車行駛後，有達到疏解車流效果，儘管車流量差不多，但橋上直行車延滯狀況有較昨天好轉。

