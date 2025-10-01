北市籲勿購非洲豬瘟疫區豬肉產品 違者最高罰百萬

台北市動保處表示，中秋節將屆，民眾若從國外郵寄、網購非洲豬瘟疫區豬肉產品，經查獲依法可罰最高100萬元，應避免購買像肉鬆月餅、金華火腿月餅等食品，以免觸法。

台北市動物保護處今天新聞資料提及，台灣今年正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的3大豬病非疫國。

動保處表示，國際非洲豬瘟疫情嚴峻，病毒傳播力極強，為堅持守住台灣非疫國成果，各機場港口對國際快遞郵包皆以X光機全面檢查。

動保處指出，亞洲有19個國家屬非洲豬瘟疫區，包含中國、越南、泰國、馬來西亞等，民眾至疫區國家旅遊或網購如國外月餅當伴手禮時，千萬別買含肉製品，並注意內餡是否含豬肉。

動保處表示，近3年發生多起民眾自非洲豬瘟疫區國家違規帶豬肉產品入境遭查獲案，違者可依動物傳染病防治條例開罰，首次裁罰新台幣20萬元，最高罰100萬元。

動保處指出，北市會持續監測疫情，且自民國108年已輔導轄內私人養豬戶全數離牧，並定期派員查訪，至今無復養情形。

動保處表示，民眾應有非洲豬瘟防疫觀念，共同守護台灣豬隻健康，才能有在地豬肉可享用。如持有來源不明的可疑肉製品，應主動送交農業部動植物防疫檢疫署各分署處理。

此外，發現疑似非法養豬場，可通報1999市民專線，動保處將立即啟動調查。想了解更多非洲豬瘟資訊，可至中央災害應變中心官網非洲豬瘟資訊專區查詢。