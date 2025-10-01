快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

北市籲勿購非洲豬瘟疫區豬肉產品 違者最高罰百萬

中央社／ 台北1日電

台北市動保處表示，中秋節將屆，民眾若從國外郵寄、網購非洲豬瘟疫區豬肉產品，經查獲依法可罰最高100萬元，應避免購買像肉鬆月餅、金華火腿月餅等食品，以免觸法。

台北市動物保護處今天新聞資料提及，台灣今年正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的3大豬病非疫國。

動保處表示，國際非洲豬瘟疫情嚴峻，病毒傳播力極強，為堅持守住台灣非疫國成果，各機場港口對國際快遞郵包皆以X光機全面檢查。

動保處指出，亞洲有19個國家屬非洲豬瘟疫區，包含中國、越南、泰國、馬來西亞等，民眾至疫區國家旅遊或網購如國外月餅當伴手禮時，千萬別買含肉製品，並注意內餡是否含豬肉。

動保處表示，近3年發生多起民眾自非洲豬瘟疫區國家違規帶豬肉產品入境遭查獲案，違者可依動物傳染病防治條例開罰，首次裁罰新台幣20萬元，最高罰100萬元。

動保處指出，北市會持續監測疫情，且自民國108年已輔導轄內私人養豬戶全數離牧，並定期派員查訪，至今無復養情形。

動保處表示，民眾應有非洲豬瘟防疫觀念，共同守護台灣豬隻健康，才能有在地豬肉可享用。如持有來源不明的可疑肉製品，應主動送交農業部動植物防疫檢疫署各分署處理。

此外，發現疑似非法養豬場，可通報1999市民專線，動保處將立即啟動調查。想了解更多非洲豬瘟資訊，可至中央災害應變中心官網非洲豬瘟資訊專區查詢。

非洲豬瘟 豬肉 月餅

延伸閱讀

北市永春陂公園成蜻蜓天堂 已記錄52種占全台近三分之一

被稱「柯前領導」柯文哲怒嗆被中共接管？北市政風處回應了

大陸以腐乳、老醋、蟋蟀作餡料製成月餅？ 網民：蟑螂月餅不遠了

北市：截至9月職災13件死亡 營造占7件

相關新聞

台北市每人可支配所得73.8萬以中壯齡較高 這年齡層居第一位

北市主計處公布113年台北市所得收入者每人可支配所得為73.8萬元，較112年增加2.6萬元(3.6%)，其中男性平均8...

影／淡水中正東路凌晨自來水大量溢出道路 4個半小時才止漏

新北市淡水區中正東路2段103號前疑似管線破裂，自凌晨3時許從路肩冒出大量自來水溢流至道路，水公司直到上午8時許派員關閉...

流感疫情增溫怕怕 這縣市鼓勵接種2疫苗還可抽iPhone 17

國內流感已進入流行期，新北市公費流感疫苗及COVID-19疫苗今天同步開打，市長侯友宜上午前往板橋區國光公園市民活動中心...

土城樹林線高架段今開標 兩業者投標 11月初完成評選

新北市府接手土城樹林線後，為爭取時效，CQ880B(土城高架段)5個月內3度招標，今天開標有2家合格廠商投標，符合政府採...

市府連夜改善羅斯福基隆路正交路口 蔣萬安：車流大致回到拆除前

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口後，昨天迎來上班首日，尖峰的上午8時到9時出現塞車狀況，交通局連夜開會檢討，重新繪製標...

八旬翁行動認知突退化 揪出是大腦動靜脈畸形作祟

新北85歲李爺爺是菲律賓華僑，身體一向健朗，不僅思緒清楚，還能自主往返台菲兩地。不料在3個多月前，逐漸出現記憶明顯退化、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。