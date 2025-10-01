土城樹林線高架段今開標 兩業者投標 11月初完成評選

新北市府接手土城樹林線後，為爭取時效，CQ880B(土城高架段)5個月內3度招標，今天開標有2家合格廠商投標，符合政府採購法規定門檻。新北市捷運局指出，預計11月初完成評選，並同步採保留決標作業縮短時程，待行政院核定財務修正計畫後就能決標，現階段核定速度直接影響工程進度，期待中央「有感覺」，盡快讓土城樹林線「全面動工、血路暢通」。

李政安說，捷運土城樹林線CQ880B區段全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電站，東側銜接土城地下段，西側則延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。完工後將與板南線、中和新蘆線、桃園棕線等形成便捷轉乘網絡，預估可縮短樹林及新北西南側居民通勤至台北市中心約20分鐘，並帶動沿線都市更新與區域發展。

新北捷運局長李政安表示，土城樹林線CQ880B土城高架段，連接CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，位置十分重要，新北二度招標時已有廠商投標，雖然未達採購法規定而流標，但捷運局拚最短時間、立刻於次個工作日9月22日重新公告招標，預算159.9億，10月1日開標也有2家廠商投標。5個月內3度招標即迎來好消息，接續將進入評選作業，並同步採保留決標的方式來縮短時程，確保招標進度不中斷。

土城樹林線離全面動工僅差一步，李政安說，由於行政院尚未核定土城樹林線財務修正計畫，以致無法決標，將等中央核定後決標，土城樹林線財務修正計畫已於去年11月第6次提報行政院審議，迄今11個月尚未核定，目前核定速度已直接影響工程進度，晚一天核定將導致土城高架段晚一天開工、土城樹林線整體進度落後，期望中央聽見地方重大建設的需求聲，能「有感」加速核定程序、通血路，讓樹林人有感的首條捷運血路暢通，工程如期完工。

捷運局表示，捷運土城樹林線共有三區段標，分別為CQ880A(土城地下段)、CQ880B(土城高架段)及CQ890(樹林高架段)，其中CQ880A(土城地下段)已於2024年3月1日開工，進行既有管線遷移、覆工系統及金城路二段北側人行道削減等施工作業；CQ890(樹林段)已於2022年11月11日開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業。

新北市議員廖宜琨指出，爭取許久，土城樹林線終於有機會要全線動工了，不過他點出，目前土城到樹林這段還有金城交流道等工程進行中，全面施工後，恐讓地方陷入交通黑暗期，他舉目前樹林中正路目前除了有捷運施工，先前加上自來水管線工程，一度讓地方塞到爆，工程協調必須做好，更要避免夜間施工噪音影響周邊住戶。

廖宜琨也說，樹林捷運施工雖然圍籬都有強化透明度，但許多流動廁所等雜物都會阻礙視線，施工規畫與交通維持一定要做到位。

新北市議員林金結指出，目前土城樹林線地下段與樹林段都是同一家廠商施作，中間高架段若是不同廠商施作，相關工程協調溝通一定要做到位，避免銜接發生問題，造成完工進度延後。

林金結也說，未來動工後，土城醫院周邊可能會進入交通黑暗期，相關替代道路必須要事先規畫，才不會交通大打結。