新北大巨蛋／副市長劉和然談大巨蛋選址：侯卸任前會公布設置地點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然。本報資料照片
新北市政府今公布大巨蛋六選二地點，分別是樹林跟淡水。公布前各方極力爭取巨蛋落地，對於市府如何頂著外界壓力，選出適合地點，副市長劉和然表示，市府不會私心特別選哪處，開會後各方的共識性非常高，希望大家一起期待新北大巨蛋，預計侯卸任前公布。

劉和然表示，確定選址希望在明年市長侯友宜卸任前公布，未來招標完，相關報告會再正式宣布。第二階段會有更細部的分析，包含交通、區位腹地、周邊設施做完整規畫，財務試算及未來模式，比如要BOT或其他方向，也會看看各國場館經營模式，也很謝謝很多專家都給未來興建大巨蛋意見參考。

新北大巨蛋在今天公布六選二地點之前，各方民代皆大力爭取，被問市府如何頂住各方壓力決定，劉和然表示，市府不會有私心要特別選哪處，從今天報告排序中，可以看見共識性非常高，開會名單也來自各方意見，包含選手們、體育主播、觀光旅遊業、體育界學者等等，提醒規畫時要注意事項，希望大家一起期待新北大巨蛋。

今天市政會議中，由劉和然負責報告大巨蛋選址，也讓外界引發聯想，侯友宜將大巨蛋交辦給劉和然，有賦予重任的意味。對此，劉和然表示，市長在會中也提到，對於前面累積的問題，都一一解決，不論是五股垃圾山、塭仔圳、大陳義胞社區等，還有延續前任政績，包含軌道建設、淡北道路等，現任有義務要提出未來願景及建設方向，大巨蛋也是很明顯的模式，市政本就要一棒接一棒，未來體育局成立小組後，也會由他擔任可行性評估召集人。

至於其他4個地點是否有機會「敗部復活」？劉和然說，應該會朝其他地方發展，一開始對資料時有先把空間拉大，開始討論後，就確實沒有敗部復活機會，就往其他方向規畫，比如大柑園民營產業多，未來可以往產業方向討論，會依照地區特色做規畫。

