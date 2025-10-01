市府連夜改善羅斯福基隆路正交路口 蔣萬安：車流大致回到拆除前

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
下福和橋後原先的公車汽車專用道分流，改為兩者皆能行駛。記者邱書昱／攝影
下福和橋後原先的公車汽車專用道分流，改為兩者皆能行駛。記者邱書昱／攝影

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口後，昨天迎來上班首日，尖峰的上午8時到9時出現塞車狀況，交通局連夜開會檢討，重新繪製標線及調整號誌秒數。北市長蔣萬安今出席活動受訪，今天上班時間觀察，車況大致情形回到圓環拆除前。

蔣萬安受訪表示，昨天是公館圓環拆除後第一個上班日，經過一天上下午觀察尖峰時段車流後，昨天晚間到今天上午相關同仁不斷討論，並聆聽各方意見即刻做了調整優化，所以今天上午上班時間觀察，羅斯福路南往北號誌秒數調整陸行修正，大致情形回到圓環拆除前狀況。

另外，他說，第二個關注點是福和橋下橋後基隆路西往東，號誌調整秒數修正後大致情形也比昨天要好一些。

蔣萬安說，北市有重大陸行工程改造，不管是專用道鋪設地下道開挖，還是圓環拆除，都需要觀察一段時間至少兩周。

蔣萬安也說，舉例來講羅斯福路過去鋪設公車專用道時，也至少要兩周時間不斷每天觀察分析，聆聽各方意見做修正調整，相關好至標線優化用路人慢慢熟悉習慣路行，整個車流狀況才會回到工程施作前。

他說，這段時間圓環拆除後對市民用路人造成不便請大家多包涵，市府團隊持續努力優化調整。

民眾在社群平台上表示，上午7時到7時50分經過羅斯福基隆路口時，車流算是順暢。有民眾也說，昨天8時30分景美端進公館已塞到快新店，今天看起來沒有塞。

台北市長蔣萬安。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安。記者邱書昱／攝影

公館圓環 蔣萬安 基隆

