新北大巨蛋選址出爐 侯友宜：腹地大、交通便捷是關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今在市政會議宣布大巨蛋候選基地。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今在市政會議宣布大巨蛋候選基地。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今在市政會議指出，市府經過專家學者、顧問公司與青年規畫團隊多月討論，針對6處潛力場址進行量化與質化評估後，最終一致認為新北大巨蛋應以「園區」概念推動，因此在腹地足夠、交通便捷兩大指標下，選出「樹林機五」與「淡海二期」作為優先評估地點。

侯友宜強調，大巨蛋不只是比賽或演唱會場館，而是要成為能夠留住人潮的國際級園區。他指出：「園區裡面一定要有商業設施、飯店與遊樂設施，讓全國、甚至國際人士來到新北，不只看一場活動就離開，而是能提早來、留下來、晚點走。」

侯友宜進一步說明，樹林機五基地因鄰近捷運LG18站，未來可串聯板南線、新莊線、三鶯線及規畫中的樹林線，並透過台65快速道路銜接國道1號、3號，交通優勢顯著；至於淡海二期則背山面海，擁有休閒觀光條件，隨著淡江大橋、巴黎輕軌、淡北道路、關渡二橋與台105線快速道路陸續完工，交通建設在118年完成後，將具備強大發展潛力。

侯友宜也提到，雖然淡海二期仍需與中央協調用地問題，但樹林機五的開發則由市府主導，兩地各具優勢。他表示，後續將由體育局委託專業顧問團隊，針對財務、交通衝擊及軟硬體配套進行詳細評估，並在明年向市民完整報告，確定最終落腳地點。

侯友宜說，「新北大巨蛋不只是市民的期待，更要帶動地方發展，中央與地方必須共同努力，把規畫寫清楚，才能給市民一個完整的交代。」

