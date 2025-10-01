新北大巨蛋／學者分析：雙巨蛋會是合作關係 帶來更多好處

新北將孵出專屬的大巨蛋，學者分析，未來北部有雙巨蛋，不只競爭關係，也會是合作關係，對台灣來說，國際賽事有機會來台舉辦，會帶來更多好處。

輔仁大學體育室主任余泳樟表示，運動部成立後，樂見運動產業的發展，民眾看到大巨蛋的成功，一個場次有4萬人的成績，未來國際比賽也會願意到台灣舉辦，因為有如此規模的場地，他很期待有新北大巨蛋，且新北人口多大過於北市，在職業運動發展上，有人口基數紅利，會非常期待。

市府從6個地點先取2處宣布，余泳樟表示，地區優點各有千秋，他以自身為例，之前住新莊，後來搬到淡水，淡水也是備選基地之一，可能有發展性，但以大巨蛋來說，最重要的關鍵是交通樞紐，未來是很大型活動的聚集場地，如果交通不便利，會有很大的影響，不論捷運或是其他公共運輸，都要有交通部分的考量。

外界猜測，雙北以後有雙巨蛋，可能會有競爭關係。余泳樟說，競合關係一定存在，但對雙北來說，未來發展國際賽事跟視野會有幫助，有國際賽事來台，才能活化產業跟內需市場，重新提升層次。

余泳樟舉例，以前國人只能從電視看國外比賽，也許未來國外隊伍能來台灣比賽，比如美國大聯盟可能有表演賽或是比賽，帶動國際化的腳步，他相信雙巨蛋不是競爭關係，可能是合作關係，台灣有2個可當備選的場地，比如棒球世界盃甚至十二強的決賽，都可能會選擇來台舉辦，有機會帶來更多的好處。

余泳樟表示，以後這些巨蛋的使用，不會只有單純比賽，或許會有全民比賽，還有周邊附屬設施的活化，比如配合運動中心、餐廳等附屬設施，像台北大巨蛋平日最賺錢的不是球場，是周邊的餐廳跟其他商店，相信在經濟影響是上億元的規模。

國立體育大學休閒產業經營學系教授陳成業表示，有大巨蛋一是可以行銷城市，市民也有榮耀感，二來是也會帶動當地發展，新北有超過400萬人口，可以藉由大巨蛋，帶動區域發展。這是很明顯投資報酬率，他舉例，像以前世大運辦完後，學校也曾做過調查，市民的城市榮譽感是很明顯有被提升。