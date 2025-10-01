新北大巨蛋／民代看巨蛋：交通問題要解決、也要能永續經營

新北市政府宣布新北大巨蛋可能落腳地點，包含樹林機五周邊，曾與市長侯友宜去東京參訪西武巨蛋的民代認為，交通是最主要問題，不能每次辦活動都靠警力疏散。另外，未來大巨蛋能否永續經營，市府如何行銷宣傳，也是政策標地。

新北市議員黃心華表示，台北大巨蛋的設計團隊曾說過選址理念，是希望民眾可以利用大眾運輸就近前往運動，在人口跟商業密集之處，將來招商也會比較容易。

黃心華表示，重點要回歸到大巨蛋能不能自己能否永續經營，讓民眾方便前往，不會造成周邊地區交通阻塞，未來招商要永續發展，才是政策重要的標地。

黃心華指出，從過去巨蛋的發展經驗觀察，對當地居民來說，會造成生活上非常大的壓力，可能會造成交通動線壅塞或是噪音等問題，這都可以透過事先選址或巨蛋設計，把衝擊降到最低，要用客觀數據跟專家評估分析，不是看誰大聲吵贏就好。

黃心華說，期待大巨蛋要多元化經營，不只運動，如演唱會經濟等，這就是很考驗市府行銷推廣能力的地方，未來多了一個很好的場地，要提高使用率，才不會浪費這麼好的場地。

議員鄭宇恩表示，不論巨蛋落腳處在哪，一定要有大眾運輸工具，沒有交通工具會很慘，動用的社會成本太大，搭捷運比交通維持疏散車潮還容易，交通便利絕對是很大的一個考量。

鄭宇恩表示，淡海新市鎮、樹林機五南側都是區段徵收發展條件類似，目前尚未開闢完成，不論選哪裡，一定要有軌道建設，不可能每次疏散都動用警力，每場都跟放煙火一樣，耗費的社會成本太高。

議員江怡臻表示，樹林機五南側是大巨蛋最佳選擇，位在樹林、板橋、以及新莊交界，不僅擁有正在施工的捷運土城樹林線、銜接桃園棕線、新莊線，也有鐵路、公路，交通選項非常多元。