八旬翁行動認知突退化 揪出是大腦動靜脈畸形作祟

新北85歲李爺爺是菲律賓華僑，身體一向健朗，不僅思緒清楚，還能自主往返台菲兩地。不料在3個多月前，逐漸出現記憶明顯退化、走路緩慢甚至需要坐輪椅的情形。察覺異狀後，李爺爺除前往骨科檢查，也至神經內科接受巴金森氏症用藥，因治療效果不彰，輾轉至台北慈濟醫院老人醫學科求診，發現是大腦動靜脈畸形所引起的退化。

台北慈濟醫院老人醫學科主任劉修勳進一步安排核磁共振及血管攝影檢查，確認李爺爺是大腦動靜脈畸形所引起的退化。會診神經影像科後，執行導管式腦血管栓塞術，一個月後李爺爺步態與認知功能大幅提升，目前定期回診追蹤中。

隨著社會人口老化，長者常見的健康問題包括視力與聽覺減退、憂鬱、失眠、失禁、骨質疏鬆、跌倒及多重用藥等。而年齡的增加也伴隨神經功能逐漸退化，進而引發如巴金森氏症、阿茲海默症等常見疾病，或出現神經血管病變，使大腦在運動控制、認知及情緒調節方面的能力下降，對長者的生活品質造成顯著影響。

尤其腦血管病變與巴金森氏症在臨床表現上常有相似之處，例如動作遲緩、步態不穩、手部顫抖或僵硬等症狀，容易在早期被混淆，造成診斷困難。劉修勳說，李爺爺最初被懷疑是巴金森氏症，但因為病程發生僅3個月，退化速度明顯過快，這與典型神經退化性疾病不相符，才警覺可能另有病因。」

醫師說，大腦動靜脈畸形是一種先天性腦血管病變，因微血管的發育不全或缺失讓高壓的動脈血直接湧入靜脈，造成腦壓升高並影響腦細胞功能，全球盛行率小於0.01％，相當罕見。

當其壓迫到額葉，可能出現反應遲鈍、判斷力下降或個性改變；顳葉部分則會引起記憶退化或語言理解困難；若是基底核與神經迴路受到干擾，則可能出現走路緩慢、動作僵硬等狀況，病人可能出現與巴金森氏症相似表現，劉修勳指出，若未能及時發現與治療，異常血管隨時可能破裂，導致腦出血，甚至造成半身癱瘓或危及生命，及早診斷與介入非常關鍵。

臨床上，大腦動靜脈畸形主要透過腦部超音波、核磁共振及血管攝影檢查進行診斷，並透過導管栓塞術阻斷異常血流，降低並改善因腦功能受影響而出現的行為、認知問題，術後仍需接受長期影像追蹤，確保血管完整栓塞。