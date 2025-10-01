聽新聞
「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流
新北市長侯友宜昨與美國德州理查森市簽署教育、文化及經濟合作備忘錄，理查森市位於德州北部，被譽為「美國電信走廊」。侯說，未來市府可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，牽起雙城友誼。
侯友宜指出，理查森市與新北市都是文化豐富的城市，活躍的移民社群為城市注入活力，多元共融的精神，是雙方未來推動交流的基礎。
理查森市位於德州北部，人口約12萬人，匯聚阿拉伯、華裔與印度多元民族，德州大學達拉斯分校及AT&T、T-Mobile等知名企業亦坐落境內，有「美國電信走廊」美稱。
德州理查森市市長奧馬爾說，非常高興能與新北市簽署合作備忘錄，期盼能開啟更多合作契機。
侯友宜說，他過去曾走訪美國東西岸各大城市，未來市府亦可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，促成雙城友誼新篇章。
出席簽署儀式的貴賓包括達福台灣商會會長蔣佑邦及達福台灣商會姊妹市委員會主席羅玉昭等20人；市府由秘書處長祝惠美、教育局長張明文、經發局長盛筱蓉、文化局長張䕒育陪同接見貴賓。
