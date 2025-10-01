「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流

新北市長侯友宜昨與美國德州理查森市簽署教育、文化及經濟合作備忘錄，理查森市位於德州北部，被譽為「美國電信走廊」。侯說，未來市府可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，牽起雙城友誼。

侯友宜指出，理查森市與新北市都是文化豐富的城市，活躍的移民社群為城市注入活力，多元共融的精神，是雙方未來推動交流的基礎。

理查森市位於德州北部，人口約12萬人，匯聚阿拉伯、華裔與印度多元民族，德州大學達拉斯分校及AT&T、T-Mobile等知名企業亦坐落境內，有「美國電信走廊」美稱。

德州理查森市市長奧馬爾說，非常高興能與新北市簽署合作備忘錄，期盼能開啟更多合作契機。

侯友宜說，他過去曾走訪美國東西岸各大城市，未來市府亦可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，促成雙城友誼新篇章。