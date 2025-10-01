快訊

「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜與理查森市市長奧馬爾（左）展示備忘錄並合影。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜與理查森市市長奧馬爾（左）展示備忘錄並合影。圖／新北市秘書處提供

新北市長侯友宜昨與美國德州理查森市簽署教育、文化及經濟合作備忘錄，理查森市位於德州北部，被譽為「美國電信走廊」。侯說，未來市府可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，牽起雙城友誼。

侯友宜指出，理查森市與新北市都是文化豐富的城市，活躍的移民社群為城市注入活力，多元共融的精神，是雙方未來推動交流的基礎。

理查森市位於德州北部，人口約12萬人，匯聚阿拉伯、華裔與印度多元民族，德州大學達拉斯分校及AT&T、T-Mobile等知名企業亦坐落境內，有「美國電信走廊」美稱。

德州理查森市市長奧馬爾說，非常高興能與新北市簽署合作備忘錄，期盼能開啟更多合作契機。

侯友宜說，他過去曾走訪美國東西岸各大城市，未來市府亦可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，促成雙城友誼新篇章。

出席簽署儀式的貴賓包括達福台灣商會會長蔣佑邦及達福台灣商會姊妹市委員會主席羅玉昭等20人；市府由秘書處長祝惠美、教育局長張明文、經發局長盛筱蓉、文化局長張䕒育陪同接見貴賓。

新北市長侯友宜昨與美國德州理查森市簽署教育、文化及經濟合作備忘錄。簽署儀式完成後，侯市長與訪賓大合照。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜昨與美國德州理查森市簽署教育、文化及經濟合作備忘錄。簽署儀式完成後，侯市長與訪賓大合照。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜說，未來市府可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，牽起雙城友誼。左為理查森市市長奧馬爾。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜說，未來市府可考慮至德州訪問，感謝德州達福台灣商會熱心牽線，牽起雙城友誼。左為理查森市市長奧馬爾。圖／新北市秘書處提供

德州 美國

新北市政府今在市政會議宣布，新北大巨蛋候選基地六選二方案，「樹林機五」及「淡海二期」為優先評估標的，市長侯友宜強調，將以...

新北市政府宣布新北大巨蛋可能落腳地點，包含樹林機五周邊，曾與市長侯友宜去東京參訪西武巨蛋的民代認為，交通是最主要問題，不...

新北市淡水區中正東路2段103號前疑似管線破裂，自凌晨3時許從路肩冒出大量自來水溢流至道路，水公司直到上午8時許派員關閉...

北市公館圓環拆除後首個上班日，市府如臨大敵，上午8時多上班尖峰時段，福和橋下基隆路方向車流量大，汽車因需先行分道，橋上一...

新北市長侯友宜今在市政會議指出，市府經過專家學者、顧問公司與青年規畫團隊多月討論，針對6處潛力場址進行量化與質化評估後，...

新北將孵出專屬的大巨蛋，學者分析，未來北部有雙巨蛋，不只競爭關係，也會是合作關係，對台灣來說，國際賽事有機會來台舉辦，會...

