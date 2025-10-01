快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
遠航自救會長鄧銀貴。記者宋健生/攝影
遠航自救會長鄧銀貴。記者宋健生/攝影

遠東航空2020年遭停航5年多，逾千名遠航員工苦等復職。自救會長鄧銀貴昨表示，針對前董事長張綱維涉掏空案，高院今將再次開庭，盼合議庭能保障程序正義，讓遠東航空再生，維護員工工作權。他透露，若官司平反將爭取復航，並以台中為營運根據地。

鄧銀貴指出，看到台中新光三越因爆炸停業7個多月後復業，讓遠航1500名員工感觸良多。許多資深員工服務10、20年以上，除了少部分轉職到其他航空業，其他有的開計程車、保全、送貨員，或是擔任秘書，難以重回本業。

鄧銀貴強調，遠航員工都希望能重回藍天，透過自救會積極發聲，希望保有航空專業，等待復航的可能性。

遠東航空成立於1957年，因張綱維被控掏空公司資產逾32億元，2020年1月遭交通部停航處分。全案歷經台北地院4年多審理，去年9月將張綱維依違反背信、民用航空法等罪，判刑14年。

鄧銀貴表示，自救會對此案的程序正義提出質疑，法院應該更審慎處理，據他了解，高院合議庭審判長與陪席法官2人參與合議庭期間還不到一個月，面對數量龐大的卷證，恐無法詳盡審閱。盼能重視被告權益，仔細審慎閱卷、調查對被告的有利證據後，再進入下一個程序。

鄧銀貴說明，自救會盼合議庭能再詳細審閱相關證據，能保障程序正義的基本要求，且能在兼顧情理法下，讓遠航有再生的機會，讓他們能夠重回職場，為更多民眾服務。

鄧銀貴說，遠航過去是以松山機場為根據地，近年台中國際機場設備不斷升級，加上松山及桃園機場競爭激烈，若官司平反，將爭取復航，同時會以台中國際機場作為根據地，提供大中部700萬人口更好的服務。

遠東航空示意圖。圖／聯合報系資料照
遠東航空 台中國際機場 遠航

遠東航空停飛5年 千名員工苦等！自救會喊：盼重回藍天、轉戰台中

