府中奇幻城來了 限量好市消費券、萬聖節變裝賽 1日開放報名

「2025府中奇幻城」跨界結合多款遊戲推出近1個月的系列活動，10月3日起盛大開城，6大主題活動將於周末輪番登場，帶來歷史、藝術與創意交織的精采盛會。

今年融合板橋代表建物與人氣電玩遊戲IP打造裝置藝術，也呼應萬聖節，推出限量好市消費券與萬聖節變裝比賽，10月1日中午12時起開放線上搶購與報名。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市擁有深厚的文化底蘊與多元的藝術創意資源，市府近年推動「府中美學示範基地」計畫，結合設計理念與「城市新美學」、「以人為本」思維，並透過串聯周邊歷史街區、藝文場館和公共空間，逐步打造出兼具傳統特色與現代風貌的美學場域。市府在府中廣場陸續推出各式特色主題活動，藉由藝文展演與特色市集，吸引年輕族群參與，也凸顯府中的活力與魅力。

今年活動整合經發局、文化局、市場處及府中商圈跨單位資源，推出「府中奇幻城」、「感覺器OFF/ON-超感官影像體驗展」、「府中之門：三靈之印」實境解謎、「府中YA生活」、「新北好市節」及「府中搞什麼鬼」等6大主題，讓市民不論是沉浸於板橋結合電玩遊戲的奇幻場景，或是體驗藝文展覽與熱鬧市集，都能感受新北多元活力。

府中奇幻城10月3日起盛大開城，設置多座結合板橋地標與電玩IP的藝術裝置，包括來青閣結合「活俠傳」、板橋體育場結合「永劫無間」、435藝文特區結合「決勝時刻」、新月橋結合「G9特攻聯盟」，以創新視覺營造數位奇幻氛圍。同時實境解謎遊戲也登場，玩家將化身冒險者，深入府中周邊景點完成任務，即可獲得能量補給小禮，還有機會抽中100元數位商品卡，共100名幸運玩家。當天還有府中15推出的「感覺器OFF/ON-超感官影像體驗展」，展期從10月3日起至明年3月1日，透過影像、聲音與社群語言重新喚起被忽略的感覺與情緒，集結7組藝術創作，邀請民眾親身感受前所未有的感官旅程。

10月11日登場的「府中YA生活」打造親子夜生活派對，現場舞台表演不間斷，將府中廣場搖身一變成為戶外親子夜店舞池，帶來DJ兒歌Remix、熱舞、特技魔術、喜劇脫口秀，以及時尚市集攤位，為親子共遊夜晚帶來全新體驗。

10月18日至19日登場的「新北好市節」，市集分為「好味美食組」與「好物選品組」，匯聚市場經典美食、伴手禮及文創工藝。

壓軸登場的「府中搞什麼鬼」將於10月25日至26日熱鬧開演！活動包含搞怪市集、兒童討糖，以及最受期待的萬聖節變裝比賽。今年分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金26萬元。