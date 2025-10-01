公館圓環改正交 首個上班日福和橋回堵

北市公館圓環拆除後首個上班日，市府如臨大敵，上午8時多上班尖峰時段，福和橋下基隆路方向車流量大，汽車因需先行分道，橋上一度回堵嚴重。副市長李四川一早到場，目睹機車擦撞車禍，所幸無大礙。市長蔣萬安視察時說，整體車流算順暢，將優化標線號誌。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢觀察，正交路口通車後，用路人對新路口不太熟悉，需要時間找到均衡點，圓環改為正交路口是「交通效率換取安全」，避免汽機車擦撞或側撞風險，不可能拆完圓環後就不會塞車。

公館圓環前天改為正交路口通車，昨天是連假後上班首日，記者直擊，在上午8時近9時尖峰時段，羅斯福路、基隆路口車流量大，雖有交警、義交調控秒數，但從中、永和福和橋往公館，橋上車流一度回堵嚴重，加上汀州路三段車輛要右轉基隆路，也跟著塞在車陣中，9時20分才緩解，下午5時觀察下班車流，壅塞情況比上班時間好一些。

張姓上班族說，公館圓環是交通事故熱點，過去看過好幾次汽機車擦撞，如今寧願塞一點也不要看到車禍。

蔣萬安昨早視察時說，圓環拆除後，除了福和橋下橋要左轉羅斯福路往公館的方向的機車需兩階段式左轉外，其他方向都是可直接左轉，公車專用道也改為平面後，可望大幅降低事故發生率。整體看來，主要還是福和橋下來的機車量較大。他也指示圖資要更新，像Google Map導航沒有更改，可能誤導用路人。

交工處長張建華表示，通常上午8時是福和橋車流最高峰，8時30分之後好轉。綜觀下來，羅斯福路南往東、由景美往市府方向，右轉車會和行人交織，會利用號誌將人車分流。另外，從景美往公館方向的羅斯福路外二車道原本是直行，也會改成直行右轉，可右轉基隆路，並取消紅燈右轉。

至於車流回堵到景美，張建華說，羅斯福路基隆路口是瓶頸點，號誌綠燈會再精進串聯讓動線更順暢。至於福和橋部分，車道數無法增加，但能將車道變寬，優化動線。