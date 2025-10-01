聽新聞
新北YouBike 將破3億人次

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北YouBike騎乘人次將突破3億人次新里程碑，全市YouBike站也將達成1500站目標。北市每個月YouBike亂停車通報量超過2000件，4成以上使用者承認自己曾遇過壞車卻沒回報，新北也有類似情況，亂象待解。

新北YouBike使用熱度上升，市長侯友宜昨表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底創下3億騎乘人次新紀錄，全市YouBike站將達1500站里程碑，新北發起「尋找善意人」系列活動，第3億名幸運兒將獲一年份TPASS基北北桃1200定期票。

新北交通局長鍾鳴時指出，新北2014年起推動YouBike公共自行車系統，目前有1492站，29區區皆有站，有2萬1379輛YouBike 2.0及2100輛2.0E電動輔助自行車，搭配218公里全台最長的河濱自行車道和通勤綠廊，滿足通勤、通學、遊憩等需求。使用者以上班族占42.2%最多，其次是學生族群12.3%。

不少民眾仰賴YouBike通勤上學上班，尖峰時段常上演搶車大作戰，一有車出現大家就會搶。民眾陳小姐表示，有人直接守在柱子旁，看到有人停車，立刻衝上去刷卡騎走，一車難求。上班族李先生說，YouBike不好等，偶爾會選擇出捷運站後直接走路回家。

另，根據北市交通局統計，每個月YouBike的亂停車通報量超過2000件，4成以上使用者承認自己曾遇過壞車卻沒回報，新北也有類似情況。

