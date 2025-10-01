強化防洪 新北2.1億搶修11護岸

去年山陀兒、康芮颱風連番襲擊，新北北海岸多條河川與區域排水護岸受損，水利局斥資2.1億元，歷經10個月趕工，修復萬里、金山、三芝、淡水等地約3公里護岸工程。此次為歷年最大規模災後復建，強化防洪能量。民代提醒，天氣考驗加大，應變力要強化。

另，去年颱風襲擊造成磺港航道淤積，去年緊急清淤，進一步的磺港航道清淤工程10月3日進場施作，確保漁船航行安全。

水利局長宋德仁指出，復建涵蓋萬里區員潭溪、瑪鋉溪、磺溪排水，金山區清水溪、月眉排水，三芝區錫板溪、八蓮溪、大坑溪，及淡水區公司田溪、興仁溪、大屯溪等共11條市管河川與區排，許多受損段落緊鄰山區或交通不便僻處，施工難度高。

其中萬里員潭溪左右岸多處斷裂，地形狹窄，還需搭設臨時便道於河道上施工，遇大雨就要中斷工程。

陳姓施工人員說，每逢大雨來襲就要撤離，施工便道被沖掉就要重搭，雖然辛苦，但想到這些護岸是保命用的，再艱難也要撐下去。

水利局統計，萬里區修復員潭溪護岸101公尺、加高段238公尺，瑪鋉溪及磺溪排水分別修復完成60與210公尺；三芝與金山共修復2538公尺，其中三芝區就占2122公尺，顯見受損程度不輕。

水利局補充，每年辦理市管河川與區排檢查，依損壞狀況分為五級處理，今年雖無立即改善案，仍有44件列為「注意改善」，已完成35件，其餘9件暫不影響河防安全。

面對氣候變遷挑戰，水利局推動「員潭溪及金包里溪排水逕流分擔計畫」，以分流方式減輕壓力，預計2026年底完成規畫，打造更具韌性環境。

議員張錦豪表示，極端天氣考驗加大，短延時強降雨釀災機會增高。去年接連颱風造成北海岸多條河川與區域排水受損，未來肯定還有暴雨，市府應記取教訓，強化河川岸堤安全。

議員白珮茹說，去年釀災的瞬間雨量百年罕見，金山萬里一帶多處溪流潰堤，城鄉資源差距大，災害規模恐超過公所可處理的量能，水利局、農業局應變力要同步強化，落實災情監控、防範和搶修。