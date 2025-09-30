護樹團體批砍樹就地合法 新北市府：指引更嚴謹

快訊

中央社／ 新北30日電

台灣樹人會等多個護樹團體，今天到新北市政府大樓前陳情抗議，反對樹木移除申請採「妥處制」；市府表示，針對私人土地的樹木，提供更嚴謹且完善作業指引。

台灣樹人會及淡水公七公園自救會等護樹團體會同台灣基進黨等多個政黨的代表，今天下午到新北市政府陳情抗議，反對新北市樹木移除申請流程改「妥處制」，這樣形同「自行砍樹就地合法」，「全市大砍樹時代」恐將降臨。

護樹團體表示，為避免不當砍除樹木憾事持續發生，景觀處應制定完整施行細則，而非僅目前兩張粗擬的「新北市危木處理流程 （珍貴樹木除外）」及「新北市樹木移除申請流程（珍貴樹木除外）」流程圖。

護樹團體表示，將危木評估處置放寬成「妥處制」，將變成由樹木維管單位、土地所有權人妥處（自行評估決定是否移除），不僅是主責單位卸責，也將會有更多類似永和九芎老樹遭砍事件發生。

護樹團體表示，新北市樹木保護自治條例中並沒有「危木」一詞。若要訂定「危木」處理流程，應先給予「危木」可操作定義；或參考樹保委員意見將「危木處理」更改為「樹木緊急處理」。

新北市政府景觀處回應指出，有關「新北市危木處理流程」、「樹木移除申請流程」是針對私人土地，不受新北市樹木保護條例規範的樹木，提供更加嚴謹且完善的作業指引，讓樹木維管單位或土地所有權人得以明確據以執行。

全真瑜珈停業 新北消保官建議2方式退費

還稅於民！新北民代提特別預算自治條例草案 要市府普發現金4萬6千元

新北綠議員推普發現金4萬6 擬提案立法發放

新北女不滿網友出遊不付錢 涉傳訊恐嚇遭起訴

還稅於民！新北民代提特別預算自治條例草案 要市府普發現金4萬6千元

新北市議會今開第4屆第6次定期會預備會議，新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條...

北海岸11條河岸遭颱風毀壞 新北市府宣告完成搶修

新北市水利局今天表示，去年颱風造成北海岸多條河川與區域排水護岸受損，歷經10個月趕工已修復。民代提醒，因極端天氣威脅，防...

華山基金會石門站15週年感恩茶會 做月餅敦親睦鄰

華山基金會石門愛心天使站建站15週年，特別於中秋佳節前夕舉辦「建站15周年感恩茶會」暨中秋睦鄰活動，邀請石門區長及石門日照中心、竹林獅子會胡會長一同共襄盛舉。大家與長輩一起動手做應景的月餅，藉此對長期支持石門站的各界表達感謝，也希望透過月餅的睦鄰交流，凝聚社區力量。

新北汐止北山里中秋聯歡晚會 300里民齊聚同樂

中秋節就快到了，汐止區北山里舉辦一年一度的中秋節感恩活動，在活動中心前的公園廣場搭起了大舞台，不但有政令宣導，還有唱歌以及崇義高中帶來精彩的演出，並且有最令人期待的摸彩活動，現場擠進了300位里民齊聚同樂。

新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

一年一度的淡水環境藝術踩街，2025淡水藝術嘉年華活動在上週六於淡水金色水岸廣場登場，今年將目光聚焦在即將完工的北海岸新地標—「淡江大橋」，邀請大家一起走在淡水金色水岸廣場上踩街遊行，遙望這座全球最美的不對稱單塔斜張橋，感受人文與自然融合的獨特魅力。

關懷弱勢中秋送愛心 新北議員加碼70萬捐花蓮物資

連續18年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」，由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，上週末在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金2000元以及各項民生物資，共有661戶受惠，另外市議員蔡錦賢更加碼，捐助70萬元的白米及民生物資，運到花蓮幫助光復鄉因堰塞湖受災的民眾。

