護樹團體批砍樹就地合法 新北市府：指引更嚴謹
台灣樹人會等多個護樹團體，今天到新北市政府大樓前陳情抗議，反對樹木移除申請採「妥處制」；市府表示，針對私人土地的樹木，提供更嚴謹且完善作業指引。
台灣樹人會及淡水公七公園自救會等護樹團體會同台灣基進黨等多個政黨的代表，今天下午到新北市政府陳情抗議，反對新北市樹木移除申請流程改「妥處制」，這樣形同「自行砍樹就地合法」，「全市大砍樹時代」恐將降臨。
護樹團體表示，為避免不當砍除樹木憾事持續發生，景觀處應制定完整施行細則，而非僅目前兩張粗擬的「新北市危木處理流程 （珍貴樹木除外）」及「新北市樹木移除申請流程（珍貴樹木除外）」流程圖。
護樹團體表示，將危木評估處置放寬成「妥處制」，將變成由樹木維管單位、土地所有權人妥處（自行評估決定是否移除），不僅是主責單位卸責，也將會有更多類似永和九芎老樹遭砍事件發生。
護樹團體表示，新北市樹木保護自治條例中並沒有「危木」一詞。若要訂定「危木」處理流程，應先給予「危木」可操作定義；或參考樹保委員意見將「危木處理」更改為「樹木緊急處理」。
新北市政府景觀處回應指出，有關「新北市危木處理流程」、「樹木移除申請流程」是針對私人土地，不受新北市樹木保護條例規範的樹木，提供更加嚴謹且完善的作業指引，讓樹木維管單位或土地所有權人得以明確據以執行。
