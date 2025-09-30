公館圓環拆除後亂象 北市議員要求蔣萬安負責

公館圓環今天改為正交路口的首個上班日，引發許多通勤族抱怨車潮壅塞。台北市議員苗博雅晚間表示，北市府主打提升安全，卻1天發生3起車禍，蔣萬安須為錯誤決策負責、補救。

社民黨市議員苗博雅今晚在社群平台Threads（脆）發文表示，自己詳讀歷年所有評估報告和規劃資料，從5月底起就不斷提出警告，台北市長蔣萬安「填平公車專用地下道」的方案，會製造更多問題。結果台北市政府3個多月都不想花力氣找更好的方案，只忙著消滅提出問題者。

苗博雅說，自己提出保留公車專用地下道的方案，北市府認為施工期間太長；後來她聯合民間交通團體再提出施工期間最短，能保住公車專用地下道的標線方案，北市府直接拒絕。

「市府連配套方案都沒準備好，花了300萬發包的評估標案，根本沒結論，直接倉促動工」，苗博雅表示，當初評估報告顯示的，公車大排長龍，汽機車壅塞不堪，今天全部實現。

另外，當初提出保留地下道的方案，北市府說浪費時間。結果省了官員的施工時間，換來可憐的上班族、學生，通勤時間的浪費。

苗博雅說，更悲哀的是，北市府主打提升安全，今天竟發生3件車禍。直批完全沒有做好規劃。

她認為，現在公車專用地下道填平已成定局。北市府只剩4招配套措施。首先「調整紅綠燈秒數」，羅斯福路綠燈加長，但基隆路-福和橋的人塞更久；其次「疏散替代道路」，車潮分散到辛亥路、永福橋等其他替代道路，塞到其他道路。

以及「請公車族改搭捷運」，問題是，文山區南環段通車至少再等8年，捷運路線不便。原本依賴公車直達通勤者，受到塞車影響，只能被迫改搭捷運多次轉乘；最後「請市民提早出門」，官員省下施工時間的成本，由市民付出代價。

苗博雅表示，不管什麼辦法，市民已經因為莽撞市長受害了。為了成全魯莽的拆除神話，是可憐的小市民通勤族付出代價。蔣萬安必須為自己的錯誤決策負責，並立刻補救。