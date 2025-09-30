公館圓環拆除後亂象 北市議員要求蔣萬安負責

快訊

中央社／ 台北30日電

公館圓環今天改為正交路口的首個上班日，引發許多通勤族抱怨車潮壅塞。台北市議員苗博雅晚間表示，北市府主打提升安全，卻1天發生3起車禍，蔣萬安須為錯誤決策負責、補救。

社民黨市議員苗博雅今晚在社群平台Threads（脆）發文表示，自己詳讀歷年所有評估報告和規劃資料，從5月底起就不斷提出警告，台北市長蔣萬安「填平公車專用地下道」的方案，會製造更多問題。結果台北市政府3個多月都不想花力氣找更好的方案，只忙著消滅提出問題者。

苗博雅說，自己提出保留公車專用地下道的方案，北市府認為施工期間太長；後來她聯合民間交通團體再提出施工期間最短，能保住公車專用地下道的標線方案，北市府直接拒絕。

「市府連配套方案都沒準備好，花了300萬發包的評估標案，根本沒結論，直接倉促動工」，苗博雅表示，當初評估報告顯示的，公車大排長龍，汽機車壅塞不堪，今天全部實現。

另外，當初提出保留地下道的方案，北市府說浪費時間。結果省了官員的施工時間，換來可憐的上班族、學生，通勤時間的浪費。

苗博雅說，更悲哀的是，北市府主打提升安全，今天竟發生3件車禍。直批完全沒有做好規劃。

她認為，現在公車專用地下道填平已成定局。北市府只剩4招配套措施。首先「調整紅綠燈秒數」，羅斯福路綠燈加長，但基隆路-福和橋的人塞更久；其次「疏散替代道路」，車潮分散到辛亥路、永福橋等其他替代道路，塞到其他道路。

以及「請公車族改搭捷運」，問題是，文山區南環段通車至少再等8年，捷運路線不便。原本依賴公車直達通勤者，受到塞車影響，只能被迫改搭捷運多次轉乘；最後「請市民提早出門」，官員省下施工時間的成本，由市民付出代價。

苗博雅表示，不管什麼辦法，市民已經因為莽撞市長受害了。為了成全魯莽的拆除神話，是可憐的小市民通勤族付出代價。蔣萬安必須為自己的錯誤決策負責，並立刻補救。

還稅於民！新北民代提特別預算自治條例草案 要市府普發現金4萬6千元

新北市議會今開第4屆第6次定期會預備會議，新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條...

北海岸11條河岸遭颱風毀壞 新北市府宣告完成搶修

新北市水利局今天表示，去年颱風造成北海岸多條河川與區域排水護岸受損，歷經10個月趕工已修復。民代提醒，因極端天氣威脅，防...

華山基金會石門站15週年感恩茶會 做月餅敦親睦鄰

華山基金會石門愛心天使站建站15週年，特別於中秋佳節前夕舉辦「建站15周年感恩茶會」暨中秋睦鄰活動，邀請石門區長及石門日照中心、竹林獅子會胡會長一同共襄盛舉。大家與長輩一起動手做應景的月餅，藉此對長期支持石門站的各界表達感謝，也希望透過月餅的睦鄰交流，凝聚社區力量。

新北汐止北山里中秋聯歡晚會 300里民齊聚同樂

中秋節就快到了，汐止區北山里舉辦一年一度的中秋節感恩活動，在活動中心前的公園廣場搭起了大舞台，不但有政令宣導，還有唱歌以及崇義高中帶來精彩的演出，並且有最令人期待的摸彩活動，現場擠進了300位里民齊聚同樂。

新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

一年一度的淡水環境藝術踩街，2025淡水藝術嘉年華活動在上週六於淡水金色水岸廣場登場，今年將目光聚焦在即將完工的北海岸新地標—「淡江大橋」，邀請大家一起走在淡水金色水岸廣場上踩街遊行，遙望這座全球最美的不對稱單塔斜張橋，感受人文與自然融合的獨特魅力。

關懷弱勢中秋送愛心 新北議員加碼70萬捐花蓮物資

連續18年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」，由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，上週末在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金2000元以及各項民生物資，共有661戶受惠，另外市議員蔡錦賢更加碼，捐助70萬元的白米及民生物資，運到花蓮幫助光復鄉因堰塞湖受災的民眾。

