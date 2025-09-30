公館圓環拆除首個上班日 北市交通局4措施改善

快訊

中央社／ 台北30日電

今天是台北市公館圓環拆除改為正交路口的第1個上班日，上、下班尖峰時段皆有路段壅塞，交通局表示，明天起實施4改善措施，包含福和橋下橋處取消公車專用道等。

原為公館圓環的基隆路與羅斯福路口昨天改為正交路型，許多網友今天在社群平台Threads上發文討論上班首日狀況，有人說上午搭乘公車的時間比施工期間多一倍，連司機都建議搭捷運，也有民眾反映羅斯福路回堵到景美、福和橋從橋上就在塞。

此外，許多機車騎士在上班時間為省去羅斯福路右轉基隆路停等紅燈時間，會先駛進羅斯福路四段119巷中，而因此處無法匯入基隆路，只好再騎到羅斯福路四段113巷後直接迴轉，被網友戲稱「蔣氏髮夾彎」。

現場觀察還發現，過去機車騎士若要從羅斯福路左轉基隆路進市區，會繞過橋墩停至待轉格，如今橋墩下改為行穿線，機車也不用兩段式左轉，無論上、下班時間，都有許多機車騎士因不熟悉新路型而誤騎上行穿線，與行人爭道，險象環生。

另一方面，下班時間基隆路往新北市方向明顯壅塞，即便從距離路口約700公尺的台大農場前往市區方向看，仍看不到塞車盡頭，只見台電工程救險車即便鳴笛也卡在車陣中動彈不得，還不時有機車騎士索性熄火走上人行道牽行。

台北市交通局長謝銘鴻及交通管制工程處長張建華晚間下班時間前往現場視察，謝銘鴻會後告訴中央社記者，上午的確有塞車狀況，與相關局處開會後決議做出4項改善措施，明天起實施。

首先，羅斯福路南往東要右轉基隆路進市區方向，因車輛會與行人動向交織，將調整號誌讓行人兩段式穿越馬路，同時增加右轉車道數。此外，路口雙白實線將改為車道線，開放車輛變換車道。

第3，萬盛街將透過號誌秒數微調，讓汽車有更多時間行駛。最後是福和橋下橋處，因汽車左轉需求高，今天晚間將安排廠商施作，將公車專用道塗銷，開放汽車運用此車道左轉。

至於下班時間基隆路壅塞問題，謝銘鴻坦言，原先預期羅斯福路回堵狀況會較明顯，沒想到是基隆路車流量較大，所以即刻調整號誌秒數，後續已恢復正常。

謝銘鴻說，圓環改為正交路口變化大，難免會遇到一些狀況，交通局會勇於面對，持續觀察並按照實際狀況優化。

