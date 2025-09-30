快訊

還稅於民！新北民代提特別預算自治條例草案 要市府普發現金4萬6千元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會今開第4屆第6次定期會預備會議。記者江婉儀／攝影
新北市議會今開第4屆第6次定期會預備會議。記者江婉儀／攝影

新北市議會今開第4屆第6次定期會預備會議，新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於民。議長蔣根煌裁示，請議員依程序連署後送程序委員會。

中央行政院的特別預算含普發現金一萬元，已經在行政院院會通過，並送到立法院，預計在10月下旬審議，目前有高度共識。

新北民進黨團也在8月20日提出普發現金案，送市府研議，但迄今市府都沒有回覆議會，張嘉玲認為，地方普發現金應有法源、進度。

張嘉玲表示，她擬具「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，為因應我國產業、勞工等面臨美國關稅等衝擊，新北市政府應編列特別預算，提升競爭力，加強經濟及社會韌性，並減輕人民負擔，新北市政府稅收超徵62億元，淨資產增加1724億元，且財政狀況尚屬健全，新北市政府應反應此經濟成果，照顧弱勢，全民共享，還稅於民，普發現金4萬6千元。

張嘉玲指出，今天在新北市議會發言提案，獲得許多議員同事支持，無人反對，議長裁示送程序委員會，將即刻進行連署，盼順利進法規委員會，在本會期進入大會審查，依法進行審查。

共享經濟 發現金

