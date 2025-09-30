北海岸11條河岸遭颱風毀壞 新北市府宣告完成搶修

新北市水利局今天表示，去年颱風造成北海岸多條河川與區域排水護岸受損，歷經10個月趕工已修復。民代提醒，因極端天氣威脅，防洪、應變設施要持續強化。水患也造成磺港漁港航道淤積，漁業處說，清淤工程開口合約已發包，10月3日進場施作。

去年山陀兒、康芮颱風先後襲台，北海岸萬里區員潭溪、瑪鋉溪和磺溪排水，金山區清水溪和月眉排水，三芝區錫板溪、八蓮溪及大坑溪，淡水區公司田溪、興仁溪和大屯溪等共11條市管河川與區域排水受損。

水利局長宋德仁指出，萬里員潭溪左、右岸多處斷裂，不僅地形狹窄，還需搭設臨時便道於河道上施工，常遇雨勢驟升而中斷工程，修復難度高。

陳姓工程人員回憶，每次大雨都要撤離，施工便道被沖掉就要重搭一次，雖然辛苦，但想到這些護岸是保命用的，就覺得一定要撐下去，很高興終於完工。

新北市議員張錦豪表示，極端天氣出現頻率越來越高，雨對流引發短時強降雨，釀災機會更高。去年山陀兒、康芮颱風造成北海岸多條河川與區域排水受損，肯定市府努力修復。

他說，未來肯定還會有暴雨來襲，市府應記取這次教訓，事先有系統的檢視河川岸堤安全，避免洪水和土石危害沿岸居民的生民財產安全。此外河川沖刷泥沙入海，造成磺港漁港的港嘴航道淤積，市府也應設法處理。

新北市漁業處表示，去年颱風襲擊造成磺港航道淤積，除緊急清淤，今年向中央爭取經費，已完成磺港航道清淤工程開口合約發包，預計10月3日進場施作。後續若有淤積情形，也可利用開口合約及時處理，同時每周測量水深航道測量結果，保障漁船航行安全。

新北市議員白珮茹表示，去年釀災的瞬間雨量百年罕見，金萬多處溪流潰堤，消防系統出身的萬里區長黃雱勉監測員潭溪水位，即時調派救生艇與聯繫國軍協助救援受困民眾，讓災害降到最低。