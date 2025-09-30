北市：截至9月職災13件死亡 營造占7件

快訊

中央社／ 台北30日電

北市勞動局今天表示，北市今年截至9月底發生職業災害13件（死亡），其中營造業有7件，造成7死，墜落災害類型占5件，主因包括施工架、開口、屋頂、鋼構等設備不當或防護不足。

台北市勞動局長王秋冬進一步說，114年勞動檢查認定違反職業安全衛生法的營造工程，主要違法態樣最多也是高度2公尺以上的屋頂、鋼梁、開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，計有176個工地有此違法缺失。

他分析，營造工程職業災害占比仍偏高，災害發生的根本原因為工程規劃設計階段事先沒有風險評估機制並編列合理職安衛費用，施工廠商為獲取利潤，分配在職安衛費用過低，且層層轉包交付承攬，現場安全衛生管理功能未能發揮所致。

王秋冬說，將持續透過各項專案檢查，並針對墜落災害類型事故，依營造安全衛生設施標準第19條、職業安全衛生設施規則第225條、第228條、第230條及第281條等「防墜5項重點法條」，嚴格實施檢查。

台北市勞動檢查處主秘康水順補充，台北市114年從1月到9月底的職業災害13件，也是死亡，對比113年全年11件，有增加，而112年全年則是15件，以及往年有過20幾件，因此今年不是最高，近年持續促進改善中。

職業安全 災害 北市

