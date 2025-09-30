新北綠議員推普發現金4萬6 擬提案立法發放
民主進步黨新北市議會黨團繼8月臨時會提案普發現金4萬6000元。民進黨議員張嘉玲表示，提案送市府研議未獲回覆，因此，她將提案自治條例立法，給予市府發放法源。
民進黨團日前提「普發現金4萬6」及成立「振興新北產業復甦普發現金小組」臨時提案，當時議長蔣根煌裁示交由新北市政府研究辦理。
新北市議會今天召開定期會預備會議，張嘉玲發言表示，行政院的特別預算含普發現金新台幣1萬元，已經行政院院會通過，並送到立法院，預計在10月下旬審議。
她表示，新北市議會民進黨團8月所提普發現金案，市府迄今沒有回覆，因此，她將提「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例」草案，盼經過議會審議後，予地方普發現金應有的法源、進度。
張嘉玲的發言獲多名民進黨議員附議，現場無人反對，她也將草案送交議事人員。她表示，後續將依程序連署提案，希望能順利送法規委員會完成一讀程序審查後，趕在本會期通過大會2、3讀。
