快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

新北綠議員推普發現金4萬6 擬提案立法發放

中央社／ 新北30日電

民主進步黨新北市議會黨團繼8月臨時會提案普發現金4萬6000元。民進黨議員張嘉玲表示，提案送市府研議未獲回覆，因此，她將提案自治條例立法，給予市府發放法源。

民進黨團日前提「普發現金4萬6」及成立「振興新北產業復甦普發現金小組」臨時提案，當時議長蔣根煌裁示交由新北市政府研究辦理。

新北市議會今天召開定期會預備會議，張嘉玲發言表示，行政院的特別預算含普發現金新台幣1萬元，已經行政院院會通過，並送到立法院，預計在10月下旬審議。

她表示，新北市議會民進黨團8月所提普發現金案，市府迄今沒有回覆，因此，她將提「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例」草案，盼經過議會審議後，予地方普發現金應有的法源、進度。

張嘉玲的發言獲多名民進黨議員附議，現場無人反對，她也將草案送交議事人員。她表示，後續將依程序連署提案，希望能順利送法規委員會完成一讀程序審查後，趕在本會期通過大會2、3讀。

發現金 民進黨

延伸閱讀

新北女不滿網友出遊不付錢 涉傳訊恐嚇遭起訴

關懷弱勢中秋送愛心 新北議員加碼70萬捐花蓮物資

新北府中奇幻城10/3開城 6大主題活動週週登場

新北推工業無煤城市 能源轉型論壇展淨零成果

相關新聞

還稅於民！新北民代提特別預算自治條例草案 要市府普發現金4萬6千元

新北市議會今開第4屆第6次定期會預備會議，新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條...

是誰打開路旁水溝蓋？因未完全復位形成洞口 國中生踩空跌倒受傷

基隆市文化局50巷1弄的路旁，有一個排水溝蓋疑被人打開一半，先後造成2名行人踩空受傷。市議員施偉政今天表示，他和市議員陳...

北海岸11條河岸遭颱風毀壞 新北市府宣告完成搶修

新北市水利局今天表示，去年颱風造成北海岸多條河川與區域排水護岸受損，歷經10個月趕工已修復。民代提醒，因極端天氣威脅，防...

華山基金會石門站15週年感恩茶會 做月餅敦親睦鄰

華山基金會石門愛心天使站建站15週年，特別於中秋佳節前夕舉辦「建站15周年感恩茶會」暨中秋睦鄰活動，邀請石門區長及石門日照中心、竹林獅子會胡會長一同共襄盛舉。大家與長輩一起動手做應景的月餅，藉此對長期支持石門站的各界表達感謝，也希望透過月餅的睦鄰交流，凝聚社區力量。

新北汐止北山里中秋聯歡晚會 300里民齊聚同樂

中秋節就快到了，汐止區北山里舉辦一年一度的中秋節感恩活動，在活動中心前的公園廣場搭起了大舞台，不但有政令宣導，還有唱歌以及崇義高中帶來精彩的演出，並且有最令人期待的摸彩活動，現場擠進了300位里民齊聚同樂。

新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

一年一度的淡水環境藝術踩街，2025淡水藝術嘉年華活動在上週六於淡水金色水岸廣場登場，今年將目光聚焦在即將完工的北海岸新地標—「淡江大橋」，邀請大家一起走在淡水金色水岸廣場上踩街遊行，遙望這座全球最美的不對稱單塔斜張橋，感受人文與自然融合的獨特魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。