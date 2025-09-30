新北卯澳生態故事園區 獲全球百大目的地故事獎

交通部觀光署東北角風管處以「重新開啟與當地社區的對話，共創卯澳灣」為題的永續故事，榮獲「2025全球百大目的地故事獎」，展現台灣在生態保育與社區共創的能量。

2025全球綠色目的地年會（Global Green DestinationsDay Conference）於9月28日至30日，在法國奧克西塔尼（Occitanie）盛大舉行，並在當地時間29日晚間頒發「2025全球百大目的地故事獎」（2025 GreenDestinations Top 100 Stories）。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，此次入選是對台灣在永續治理、公私協力及社區參與等面向努力的肯定。

卯澳位於新北市貢寮區，是台灣極東點三貂角附近的小漁村，擁有石頭屋聚落、潮間帶生態與漁民採集文化。2012年舊草嶺環狀線自行車道吸引遊客，也對居民生活帶來衝擊。2019年居民對政府推動道路開闢、遊艇港設置等政策心存疑慮，憂心影響生計，並發起抗議。

東北角風管處告訴中央社記者，因應社區需求，展開3年公私協力志工行動，整理荒廢公有土地，透過每週勞動建立對話模式，與志工參與，並推動社區自主營運。透過參與式提案，居民共同規劃觀光設施，逐步發展「卯澳生態故事園區」。

園區修復石頭厝、整治水梯田，並設置停車場、在地創作指標，導入生態教育與文化導覽，推出潮間帶、海女體驗及步行導覽等多元方案，並與4家旅行社合作銷售。

風管處說，卯澳生態故事園區不僅展現豐富自然景觀與人文底蘊，也讓遊客在享用新鮮海產的同時，體驗獨特的永續旅遊模式。這段從抗爭到合作的過程，見證社區轉型力量，讓世界看見台灣土地的價值。