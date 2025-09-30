關懷弱勢中秋送愛心 新北議員加碼70萬捐花蓮物資

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
中秋關懷活動幫助弱勢家庭歡慶佳節，共嘉惠661戶弱勢家庭，共計1,000餘人。 圖／紅樹林有線電視提供
連續18年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」，由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，上週末在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金2000元以及各項民生物資，共有661戶受惠，另外市議員蔡錦賢更加碼，捐助70萬元的白米及民生物資，運到花蓮幫助光復鄉因堰塞湖受災的民眾。

這次因為花蓮光復鄉，遭受堰塞湖洪災，因此市議員蔡錦賢在24日當天，就募集了大量的白米、睡袋等物資，總計價值70萬元，運送到光復鄉幫助災民。淡水關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，這次淡水北海岸關懷對象包含獨居長者、身心障礙者、單親家庭以及低收入戶等弱勢家庭，關懷金由原本的1,500元，加碼到2,000元，以及月餅及愛心物資箱等物資，另外也舉辦義診、義剪活動，幫助弱勢家庭歡慶佳節，共嘉惠661戶弱勢家庭，共計1,000餘人。

現場還有淡水馬偕醫院進行義診活動，照顧弱勢家戶的健康狀況，一旁也有美髮業者提供的義剪活動，新北市副市長朱惕之也表示，淡水區關懷弱勢協會每年舉辦三節關懷活動，服務從不停歇，集合的資源與善款每年多達1千萬元，獲得新北市政府頒發公益團體最高榮譽－「最佳領航奉獻獎」的殊榮，是私公合作的典範，並期待有更多在地公益社團站出來共襄盛舉，讓更多弱勢族群獲得照顧及關懷。

