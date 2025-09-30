快訊

新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
踩街活動傳遞出淡水藝術嘉年華一起邁向幸福的理念。 圖／紅樹林有線電視提供
踩街活動傳遞出淡水藝術嘉年華一起邁向幸福的理念。 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的淡水環境藝術踩街，2025淡水藝術嘉年華活動在上週六於淡水金色水岸廣場登場，今年將目光聚焦在即將完工的北海岸新地標—「淡江大橋」，邀請大家一起走在淡水金色水岸廣場上踩街遊行，遙望這座全球最美的不對稱單塔斜張橋，感受人文與自然融合的獨特魅力。

新北市長侯友宜表示，淡江大橋，不僅是藝術之美，未來也將解決當前交通需求，充分展現新北市『青春山海線』的特色，讓新北市在有山有海有建設下，奠定未來更美好的發展基礎。另外這次更有來自日本福井縣大飯町等國際友好城市副町長反田志郎先生率團前來淡水參訪，無不為嘉年華注入滿滿的節慶歡樂。

淡水區長陳怡君表示，各踩街隊伍在服裝和道具設計上別具巧思，巧妙融入「銀白」、「淡藍」、「螢光」等色系與線條，不僅象徵著橋樑與海天相連的絕美意象，更傳遞出淡水這片土地的活力與夢幻。現場表演形式更是多元紛呈，從動感的吹奏樂器、熱情的擊打樂器，到曼妙的舞蹈與主題藝術裝扮，所有在場的民眾，共同響應「走著橋-淡水通往幸福之橋」，可以隨著音樂搖擺一起參與藝術踩街遊行，傳遞出淡水藝術嘉年華一起邁向幸福的理念，這是閃耀整個『北海岸藝術季』最重要的活動。

淡水 淡江大橋

興富發淡海推案正式公開 業者喊「橋通了，人來了」

淡水人等到了！來自名古屋「客美多咖啡」進駐淡水 不只「買飲品送早餐」 還有單店限定「千島炸雞堡」也吃得到

在河景與影像間 探索淡水古早故事

新北淡水福爾摩莎國際詩歌節 用愛追思李魁賢

尖峰時段YouBike一車難求 民眾：像搶車大作戰

新北現有2萬1379輛YouBike2.0自行車，不少民眾利用YouBike通勤上學上班，但使用者坦言最怕遇到尖峰時段，...

華山基金會石門站15週年感恩茶會 做月餅敦親睦鄰

華山基金會石門愛心天使站建站15週年，特別於中秋佳節前夕舉辦「建站15周年感恩茶會」暨中秋睦鄰活動，邀請石門區長及石門日照中心、竹林獅子會胡會長一同共襄盛舉。大家與長輩一起動手做應景的月餅，藉此對長期支持石門站的各界表達感謝，也希望透過月餅的睦鄰交流，凝聚社區力量。

新北汐止北山里中秋聯歡晚會 300里民齊聚同樂

中秋節就快到了，汐止區北山里舉辦一年一度的中秋節感恩活動，在活動中心前的公園廣場搭起了大舞台，不但有政令宣導，還有唱歌以及崇義高中帶來精彩的演出，並且有最令人期待的摸彩活動，現場擠進了300位里民齊聚同樂。

關懷弱勢中秋送愛心 新北議員加碼70萬捐花蓮物資

連續18年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」，由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，上週末在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金2000元以及各項民生物資，共有661戶受惠，另外市議員蔡錦賢更加碼，捐助70萬元的白米及民生物資，運到花蓮幫助光復鄉因堰塞湖受災的民眾。

輝達落腳北士科2方案 李四川：新壽尚未給答案

針對輝達台灣總部用地取得問題，台北市副市長李四川曾說，輝達與新壽協議在9月底前完成使用權移轉，如今時限將屆，李四川表示，...

