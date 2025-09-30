新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

一年一度的淡水環境藝術踩街，2025淡水藝術嘉年華活動在上週六於淡水金色水岸廣場登場，今年將目光聚焦在即將完工的北海岸新地標—「淡江大橋」，邀請大家一起走在淡水金色水岸廣場上踩街遊行，遙望這座全球最美的不對稱單塔斜張橋，感受人文與自然融合的獨特魅力。

新北市長侯友宜表示，淡江大橋，不僅是藝術之美，未來也將解決當前交通需求，充分展現新北市『青春山海線』的特色，讓新北市在有山有海有建設下，奠定未來更美好的發展基礎。另外這次更有來自日本福井縣大飯町等國際友好城市副町長反田志郎先生率團前來淡水參訪，無不為嘉年華注入滿滿的節慶歡樂。

淡水區長陳怡君表示，各踩街隊伍在服裝和道具設計上別具巧思，巧妙融入「銀白」、「淡藍」、「螢光」等色系與線條，不僅象徵著橋樑與海天相連的絕美意象，更傳遞出淡水這片土地的活力與夢幻。現場表演形式更是多元紛呈，從動感的吹奏樂器、熱情的擊打樂器，到曼妙的舞蹈與主題藝術裝扮，所有在場的民眾，共同響應「走著橋-淡水通往幸福之橋」，可以隨著音樂搖擺一起參與藝術踩街遊行，傳遞出淡水藝術嘉年華一起邁向幸福的理念，這是閃耀整個『北海岸藝術季』最重要的活動。