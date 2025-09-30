新北府中奇幻城10/3開城 6大主題活動週週登場
新北市政府今天表示，「2025府中奇幻城」將於10月3日起盛大開城，6大主題活動將於每週末輪番登場；好市消費券與萬聖節變裝比賽，10月1日中午12時線上開賣與報名。
新北市經發局今天召開「2025府中奇幻城」記者會，市府副秘書長龔雅雯及經發局長盛筱蓉變裝學生妹登場，炒熱現場氣氛，宣布「2025府中奇幻城」將於10月3日起盛大開城。
龔雅雯表示，整合經發局、文化局、市場處及府中商圈等單位資源，週週推出「府中奇幻城」、「感覺器OFF/ON-超感官影像體驗展」、「府中之門：三靈之印」實境解謎、「府中YA生活」、「新北好市節」及「府中搞什麼鬼」等6 大主題活動，讓市民不論是沉浸於板橋結合電玩遊戲的奇幻場景，或是體驗藝文展覽與熱鬧市集，都能感受新北多元活力。
她表示，「府中奇幻城」設置多座結合板橋地標與電玩IP的藝術裝置，以創新視覺營造數位奇幻氛圍。同時實境解謎遊戲也登場，玩家將化身冒險者，深入府中周邊景點完成任務，即可獲得能量補給小禮，限量100名幸運玩家有機會抽中100元數位商品卡。
10月11日登場的「府中YA生活」則打造親子夜生活派對，為親子共遊帶來全新體驗；10月18日、19日登場的「新北好市節」，今年特別規劃「傳統市場數位轉型特展」，展現市場創新魅力。市場處還加碼推出600份價值200元限量好市消費券，將於10月1日中午12時起線上開賣，99元即可購買。
「府中搞什麼鬼」將於10月25日、26日壓軸登場，活動包含搞怪市集、兒童討糖，以及最受期待的萬聖節變裝比賽，今年分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達新台幣26萬元，將於10月1日中午12時起開放線上報名。
