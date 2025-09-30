快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

新北府中奇幻城10/3開城 6大主題活動週週登場

中央社／ 新北30日電

新北市政府今天表示，「2025府中奇幻城」將於10月3日起盛大開城，6大主題活動將於每週末輪番登場；好市消費券與萬聖節變裝比賽，10月1日中午12時線上開賣與報名。

新北市經發局今天召開「2025府中奇幻城」記者會，市府副秘書長龔雅雯及經發局長盛筱蓉變裝學生妹登場，炒熱現場氣氛，宣布「2025府中奇幻城」將於10月3日起盛大開城。

龔雅雯表示，整合經發局、文化局、市場處及府中商圈等單位資源，週週推出「府中奇幻城」、「感覺器OFF/ON-超感官影像體驗展」、「府中之門：三靈之印」實境解謎、「府中YA生活」、「新北好市節」及「府中搞什麼鬼」等6 大主題活動，讓市民不論是沉浸於板橋結合電玩遊戲的奇幻場景，或是體驗藝文展覽與熱鬧市集，都能感受新北多元活力。

她表示，「府中奇幻城」設置多座結合板橋地標與電玩IP的藝術裝置，以創新視覺營造數位奇幻氛圍。同時實境解謎遊戲也登場，玩家將化身冒險者，深入府中周邊景點完成任務，即可獲得能量補給小禮，限量100名幸運玩家有機會抽中100元數位商品卡。

10月11日登場的「府中YA生活」則打造親子夜生活派對，為親子共遊帶來全新體驗；10月18日、19日登場的「新北好市節」，今年特別規劃「傳統市場數位轉型特展」，展現市場創新魅力。市場處還加碼推出600份價值200元限量好市消費券，將於10月1日中午12時起線上開賣，99元即可購買。

「府中搞什麼鬼」將於10月25日、26日壓軸登場，活動包含搞怪市集、兒童討糖，以及最受期待的萬聖節變裝比賽，今年分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達新台幣26萬元，將於10月1日中午12時起開放線上報名。

親子

延伸閱讀

新北推工業無煤城市 能源轉型論壇展淨零成果

新北：紓困營建業 近3年建照自動展延2年

新北中和區立德街機車停車場 10/1起營運

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

相關新聞

尖峰時段YouBike一車難求 民眾：像搶車大作戰

新北現有2萬1379輛YouBike2.0自行車，不少民眾利用YouBike通勤上學上班，但使用者坦言最怕遇到尖峰時段，...

輝達落腳北士科2方案 李四川：新壽尚未給答案

針對輝達台灣總部用地取得問題，台北市副市長李四川曾說，輝達與新壽協議在9月底前完成使用權移轉，如今時限將屆，李四川表示，...

羅斯福、基隆路正交路口首迎上班日 學者點「這點」最重要

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口，今天碰上第一天上班日，尖峰時段車流約莫在早上8時到9時半，之後陸續紓解。學者觀察，主...

新北中和區立德街機車停車場 10/1起營運

新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。 交通局停車管理科科長吳清哲表示，立德街機車停

收禮變收垃圾？中秋過度包裝再現 北市環保局祭出罰單

中秋佳節將至，市售禮盒過度包裝的問題再現。北市環保局稽查206件轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類中秋節商品的禮盒...

公館圓環拆除首上班日 交通局觀察這幾處將調整

台北市羅斯福路基隆路口的圓環拆除後，今天碰上第一天上班日，尖峰的上午8時到9時，福和橋下基隆路時的車流量大，又碰上汽機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。