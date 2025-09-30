聽新聞
羅斯福、基隆路正交路口首迎上班日 學者點「這點」最重要
台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口，今天碰上第一天上班日，尖峰時段車流約莫在早上8時到9時半，之後陸續紓解。學者觀察，主要是新的路口不太熟悉及走替代道路的駕駛回流，仍需要時間均衡，但改為正交路口最重要是行車安全性，而非行車效率。
淡江大學運輸管理學系退休教授、台北市前交通局長羅孝賢觀察，正交路口通車後，一來是新的路口大家可能不太熟悉，二來前陣子改走替代道路的駕駛也回流，還需要時間找到均衡點，也因為如此市府會增派交警、義交協助指揮，也讓用路人熟悉路型。
至於駕駛通常需要多久時間習慣？他說，如果是每天行經該路線者，應該幾天後就會習慣，反而是不常走的會需要時間去熟悉。
羅孝賢說，現階段正交路口還沒有全面更改完，要到規畫槽化線等到位後才算是真正的完工。他也強調，圓環改為正交路口是「交通效率換取安全」，是要避免汽機車擦撞或側撞等發生，不可能說拆除完後就不會塞車。
