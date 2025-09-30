快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聽新聞
0:00 / 0:00

羅斯福、基隆路正交路口首迎上班日 學者點「這點」最重要

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
羅斯福路與基隆路口正交路口在下午5時左右的車流。記者邱書昱／攝影
羅斯福路與基隆路口正交路口在下午5時左右的車流。記者邱書昱／攝影

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口，今天碰上第一天上班日，尖峰時段車流約莫在早上8時到9時半，之後陸續紓解。學者觀察，主要是新的路口不太熟悉及走替代道路的駕駛回流，仍需要時間均衡，但改為正交路口最重要是行車安全性，而非行車效率。

淡江大學運輸管理學系退休教授、台北市前交通局長羅孝賢觀察，正交路口通車後，一來是新的路口大家可能不太熟悉，二來前陣子改走替代道路的駕駛也回流，還需要時間找到均衡點，也因為如此市府會增派交警、義交協助指揮，也讓用路人熟悉路型。

至於駕駛通常需要多久時間習慣？他說，如果是每天行經該路線者，應該幾天後就會習慣，反而是不常走的會需要時間去熟悉。

羅孝賢說，現階段正交路口還沒有全面更改完，要到規畫槽化線等到位後才算是真正的完工。他也強調，圓環改為正交路口是「交通效率換取安全」，是要避免汽機車擦撞或側撞等發生，不可能說拆除完後就不會塞車。

替代道路

延伸閱讀

3公尺「萌小鷹」首亮相 10/4基隆海洋老鷹嘉年華陪踩街

「旭丘東昇．說唱基淡四百年」 歷史走讀與說唱藝術點燃在地文化新火花

基隆罷綠議員案 7被告都判有罪 張淵翔褫奪公權2年 無緣2026選戰

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

相關新聞

尖峰時段YouBike一車難求 民眾：像搶車大作戰

新北現有2萬1379輛YouBike2.0自行車，不少民眾利用YouBike通勤上學上班，但使用者坦言最怕遇到尖峰時段，...

輝達落腳北士科2方案 李四川：新壽尚未給答案

針對輝達台灣總部用地取得問題，台北市副市長李四川曾說，輝達與新壽協議在9月底前完成使用權移轉，如今時限將屆，李四川表示，...

羅斯福、基隆路正交路口首迎上班日 學者點「這點」最重要

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口，今天碰上第一天上班日，尖峰時段車流約莫在早上8時到9時半，之後陸續紓解。學者觀察，主...

新北中和區立德街機車停車場 10/1起營運

新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。 交通局停車管理科科長吳清哲表示，立德街機車停

收禮變收垃圾？中秋過度包裝再現 北市環保局祭出罰單

中秋佳節將至，市售禮盒過度包裝的問題再現。北市環保局稽查206件轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類中秋節商品的禮盒...

公館圓環拆除首上班日 交通局觀察這幾處將調整

台北市羅斯福路基隆路口的圓環拆除後，今天碰上第一天上班日，尖峰的上午8時到9時，福和橋下基隆路時的車流量大，又碰上汽機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。