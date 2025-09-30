快訊

新北汐止北山里中秋聯歡晚會 300里民齊聚同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北山里中秋節感恩活動有精彩表演還有摸彩，里民齊聚很熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供
北山里中秋節感恩活動有精彩表演還有摸彩，里民齊聚很熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供

中秋節就快到了，汐止區北山里舉辦一年一度的中秋節感恩活動，在活動中心前的公園廣場搭起了大舞台，不但有政令宣導，還有唱歌以及崇義高中帶來精彩的演出，並且有最令人期待的摸彩活動，現場擠進了300位里民齊聚同樂。

中秋節感恩活動暨政令宣導，在北山市民活動中心前的伊士曼公園登場，現場架起了大舞台，精采節目輪番上陣，最近詐騙案件頻傳、地震、颱風的天災也多，當天邀請了警分局及消防隊上台宣導，汐止區長林慶豐當天也出席參加，並且宣導一些老人福利。

汐止區長林慶豐指出，很開心來參加北山里的中秋晚會，跟所有的鄉親一起同歡，除了有歌舞表演之外，還有有獎徵答，希望大家都能夠中大獎，也很感謝警分局跟消防隊一起來做反詐騙跟消防宣導。

北山里長林徵熊表示，利用假日舉辦中秋節感恩活動，從下午4點半辦理反詐騙、消防等政令宣導，第二場是中秋晚會，透過活動讓里民出來多走動走動，認識朋友，里民很踴躍，有3、4百位參加，今年一樣準備了豐富的摸彩品，有電風扇大概45支等等、還有摸現金，獎品很多，因為每年都很多人參與，今年也很感謝觀天下有線電視有來協助幫忙贊助，感謝他們來支持中秋節的活動。

由北忠社區發展協會主辦，北山里辦公處、汐止區公所聯合舉辦，節目從下午一直進行到晚上10點，不但有政令宣導，還有唱歌以及崇義高中帶來精彩的演出，並且有最令人期待的摸彩活動，準備了多項送給里民的摸彩品，看完政令宣導不但有每人一串衛生紙可以拿，接著登場的，就是大家很期待的摸彩，大家依序將摸彩券放進透明桶子裡，就希望能夠摸到大獎帶回家。

里民說，每一年里長都會辦中秋節活動，而且每次大家都很踴躍，節目也很精彩，而且還會準備很多摸彩品給大家，希望今天能抽到大獎。

中秋節 汐止 詐騙

