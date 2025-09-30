華山基金會石門站15週年感恩茶會 做月餅敦親睦鄰

華山基金會石門愛心天使站建站15週年，特別於中秋佳節前夕舉辦「建站15周年感恩茶會」暨中秋睦鄰活動，邀請石門區長及石門日照中心、竹林獅子會胡會長一同共襄盛舉。大家與長輩一起動手做應景的月餅，藉此對長期支持石門站的各界表達感謝，也希望透過月餅的睦鄰交流，凝聚社區力量。

華山社會福利慈善事業基金會基隆新北區市站長顏緹武指出，石門愛心天使站建站15週年，這麼多個年頭感謝長輩願意讓華山提供服務，更加感謝政府社政單位、善心與友好團體的支持，才能讓華山基金會石門愛心天使站一路走來更順遂。這場特別選在中秋佳節前的茶會活動，要透過親手做得月餅表達感謝，也要藉由月餅傳遞心意，敦親睦鄰。

活動中安排「手作月餅」互動體驗，在資深志工們的協助下，將月餅麵團製成並分送給參與活動的長輩，還有貴賓們也一起動手做月餅，象徵各單位為石門區共同服務的團結精神。

石門區長吳家兆出席感恩茶會表示，除了感謝在公部門有限資源下，有這麼多社會團體一起來出錢出力照顧長輩與弱勢家戶，活動中一起動手做月餅，將這一份六顆的甜蜜月餅製作完成，並且也呼應這場感恩活動的睦鄰宗旨，要將親手製作的月餅再分享給需要關懷與照顧的更多族群。