新北推工業無煤城市 能源轉型論壇展淨零成果

中央社／ 新北30日電

新北市今天舉辦「2025能源轉型暨無煤城市成果交流論壇」，市府表示，全力推動2050年減碳400萬噸與150萬噸森林碳匯的目標，以法制、行政輔導及跨單位合作推動無煤政策。

新北市府環保局表示，今天的論壇以「脫煤治理、能源轉型及社會動能」為題，邀請ICLEI（地方政府永續發展理事會）永續能源組負責人羅希特（RohitSen）解析亞太淨零趨勢。

另外，美國全球能源監察組織（GEM）專案經理克莉絲汀。希勒（Christine Shearer）剖析巴黎協定1.5C（將氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃之內）目標，與全球煤電退場發展。

會議邀美、加、德、日、紐、印度等國，專家學者與國內產官學界，聚焦脫煤治理、能源轉型及淨零路徑，分享都市規劃及政策經驗，並強調公私協力與在地資源整合，促進社會參與及經濟轉型。

市長侯友宜在致詞時表示，工業無煤城市是淨零排放的起點，任務艱鉅卻勢在必行。市府透過綠建築、海綿城市、韌性社區及八里淨零示範區等，推動能源轉型，也積極發展軌道建設，鼓勵市民搭乘大眾運輸，將節能減碳融入日常。

環保局表示，新北2019年成為全台首座加入「脫煤者聯盟」的城市，2022年發布「2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，規劃燃油鍋爐退場、工業設備電氣化及綠色運具普及化。論壇展現新北接軌國際的成果，並將脫煤案例推向全球，攜手產官學界共創2050永續淨零未來。

能源 淨零

