尖峰時段YouBike一車難求 民眾：像搶車大作戰
新北現有2萬1379輛YouBike2.0自行車，不少民眾利用YouBike通勤上學上班，但使用者坦言最怕遇到尖峰時段，彷彿是搶車大作戰，一有車出現大家就會搶車，新北交通局表示，尖峰時段瞬間用車輛大，若遇到塞車也會影響補車速度，已提醒廠商要加派人力，做好調度。
民眾陳小姐表示，自己平時會騎YouBike通勤，每到通勤尖峰時段，YouBike站點常上演「搶車大作戰」，有人直接守在柱子旁，看到別人停車，立刻衝上去刷卡騎走，一車難求。
上班族李先生表示，有時YouBike等車至少等15分鐘，都還等不到，尖峰時段大家都有需要，YouBike確實不好等，偶爾會選擇出捷運站後直接走路回家。
交通局表示，新北現有2萬1379輛YouBike2.0自行車，全日原本有310名調度人員、31輛調度貨車執行調度作業，現在增加至350人、41輛貨車，維持平均見車率約90%以上。
交通局表示，每日利用系統平台即時監控及督導廠商調度，並要求於租借尖峰後2小時內，恢復各行政區捷運、公車站及住宅區YouBike租賃站間車輛數平衡，避免發生長時間無車可借或無位可還狀況，只要一站有狀況，就會裁罰1千元，今年已開罰9千元，將依契約規定加強稽查頻率。
另，根據北市交通局統計，每個月YouBike的亂停車通報量超過2000件，4成以上使用者承認自己曾遇過壞車卻沒回報。
新北交通局也指出，尖峰時刻廠商調度會比較辛苦，一是自行車瞬間用量比較大，約過半小時就會出現無車可借，也會因塞車影響補車速度，最怕是遇到無車位能還車，也已提醒廠商在尖峰時刻加派人力，先找暫時空間放車，隨時做好調度。
