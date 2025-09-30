新北：紓困營建業 近3年建照自動展延2年
新北市政府工務局表示，體恤營建業面臨缺工及原物料上漲等難關，針對112年至114年已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效建築執照自動展延，增加建築期限2年。
工務局今天發布新聞稿，局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要產業，帶動中下游相關產業的需求，但近年來缺工問題嚴峻，據統計114年第1季營造業空缺人數達1.78萬人。
他表示，在人力問題未能紓減下，原物料漲幅卻持續攀升，已嚴重影響建築工程施工進度。因此，新北市政府依據「新北市建築管理規則」相關規定，決定延長建築物施工期程。
馮兆麟表示，從9月30日起，針對民國112年1月1日至114年12月31日止，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效建築執照自動展延，增加建築期限2年，以協助業者度過目前困境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言