新北：紓困營建業 近3年建照自動展延2年

中央社／ 新北30日電

新北市政府工務局表示，體恤營建業面臨缺工及原物料上漲等難關，針對112年至114年已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效建築執照自動展延，增加建築期限2年。

工務局今天發布新聞稿，局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要產業，帶動中下游相關產業的需求，但近年來缺工問題嚴峻，據統計114年第1季營造業空缺人數達1.78萬人。

他表示，在人力問題未能紓減下，原物料漲幅卻持續攀升，已嚴重影響建築工程施工進度。因此，新北市政府依據「新北市建築管理規則」相關規定，決定延長建築物施工期程。

馮兆麟表示，從9月30日起，針對民國112年1月1日至114年12月31日止，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效建築執照自動展延，增加建築期限2年，以協助業者度過目前困境。

建築

