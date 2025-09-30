聽新聞
新北中和區立德街機車停車場 10/1起營運
新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。
交通局停車管理科科長吳清哲表示，立德街機車停車場位於中和區立德街200巷198號旁，屬財政部國有財產署土地，因周圍多為工業區，且就在捷運站附近，工業區上班及轉乘停車需求大，由交通局與國有財產署合作闢建為平面停車場，以有效利用公有地、紓解民眾停車需求。
吳清哲科長指出，立德街機車停車場由專業停車場管理業者重新規劃停車空間，計有197格機車停車位，並導入車牌辨識系統及悠遊卡感應支付等智慧停管設備，以及24小時的監控管理，將自10月1日起正式營運，將可提升停車周轉率及整體服務品質。
