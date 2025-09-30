快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

新北中和區立德街機車停車場 10/1起營運

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。照片取自新北市政府
新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。照片取自新北市政府

新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，立德街機車停車場位於中和區立德街200巷198號旁，屬財政部國有財產署土地，因周圍多為工業區，且就在捷運站附近，工業區上班及轉乘停車需求大，由交通局與國有財產署合作闢建為平面停車場，以有效利用公有地、紓解民眾停車需求。

吳清哲科長指出，立德街機車停車場由專業停車場管理業者重新規劃停車空間，計有197格機車停車位，並導入車牌辨識系統及悠遊卡感應支付等智慧停管設備，以及24小時的監控管理，將自10月1日起正式營運，將可提升停車周轉率及整體服務品質。

聚傳媒

停車場 捷運環狀線

延伸閱讀

公館圓環拆除首上班日 交通局觀察這幾處將調整

距環狀線中原站4分鐘 中和立德街機車停車場10月營運

許光漢風靡亞洲！「他年她日」亞洲巡迴場場爆滿　回台北壓軸首映

人行：中國外匯儲備 連續20年居世界第一

相關新聞

新北中和區立德街機車停車場 10/1起營運

新北市中和區立德街機車停車場將於10月1日起正式營運，距捷運環狀線中原站僅4分鐘路程，計有197格機車停車位，歡迎有捷運轉乘停車需求的市民朋友多加使用。 交通局停車管理科科長吳清哲表示，立德街機車停

收禮變收垃圾？中秋過度包裝再現 北市環保局祭出罰單

中秋佳節將至，市售禮盒過度包裝的問題再現。北市環保局稽查206件轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類中秋節商品的禮盒...

公館圓環拆除首上班日 交通局觀察這幾處將調整

台北市羅斯福路基隆路口的圓環拆除後，今天碰上第一天上班日，尖峰的上午8時到9時，福和橋下基隆路時的車流量大，又碰上汽機車...

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

生煤因價格低廉，曾是許多工廠採用的主要燃料，燃燒生煤產生的空氣汙染物遠高於其他能源，近年「工業退煤」被許多城市列為改善空...

新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友

新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源...

公館圓環改造後迎首個上班日 蔣萬安：整體車流還算順暢

公館圓環改造工程正式通車，今天是連假後第一個上班日，新店往台北方向有民眾抱怨塞爆，連機車都不會動。新路口的設計備受關注，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。