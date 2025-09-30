收禮變收垃圾？中秋過度包裝再現 北市環保局祭出罰單

中秋佳節將至，市售禮盒過度包裝的問題再現。北市環保局稽查206件轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類中秋節商品的禮盒包裝，發現2件過度包裝，各開罰3萬元。

環保局指出，2件過度包裝商品分別為「林記順發企業有限公司」的「精緻雙醬禮盒」、「吉品養生股份有限公司」的「【無二】小嶼酥禮盒（綜合版）」，經量測禮盒包裝體積比值不符合規定，依違反「資源回收再利用法」，各處3萬元罰鍰。

環保局呼籲業者，搶攻中秋節禮盒商機，設計華麗精美的禮盒樣式，吸引民眾購買，但生產禮盒商品應避免過度包裝，以包裝減量的禮盒為中秋佳節增添環保心意。業者推出禮盒產品前，也可先至「一次用產品源頭減量宣導網-過度包裝-限制產品過度包裝線上試算」，自我檢視販售的禮盒是否符合「限制產品過度包裝」規定。