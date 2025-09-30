快訊

公館圓環拆除首上班日 交通局觀察這幾處將調整

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公館圓環改造工程正式通車，今天連假後第一個上班日，蔣萬安表示主要還是福和橋下來的機車量比較大，相關動線規畫還有號誌基本上還算順暢。記者曾學仁／攝影
公館圓環改造工程正式通車，今天連假後第一個上班日，蔣萬安表示主要還是福和橋下來的機車量比較大，相關動線規畫還有號誌基本上還算順暢。記者曾學仁／攝影

台北市羅斯福路基隆路口的圓環拆除後，今天碰上第一天上班日，尖峰的上午8時到9時，福和橋下基隆路時的車流量大，又碰上汽機車提早分流，一度有回堵狀況。交通局也說明，今天上午觀察後，會將羅斯福路景美往市府方向稍微調整，並持續觀察車況。

交工處長張建華表示，通常上午8時會是福和橋車流最大時候，通常陸續於8時半消退。目前綜觀下來，羅斯福路南往東、由景美往市政府方向，右轉車會和行人交織，會利用號誌將人車分流。另外，外二車道本來是直行，也會改成直行右轉，然後一併取消紅燈右轉。

車流回堵到新北市景美部分，張建華說，羅斯福路基隆路口是瓶頸點，影響程度會遞延，另一個是號誌綠燈連鎖，會再精進串連動線更好，「主要是前面瓶頸點先打開，後面車流讓它精進，以紓解車流。」

至於福和橋部分，張建華說，快慢分隔島部分會和新工處會勘，雖然不會增加車道數，但是能夠將車道變寬，以利動線。

基隆 車道 公館圓環

