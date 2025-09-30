加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

生煤因價格低廉，曾是許多工廠採用的主要燃料，燃燒生煤產生的空氣汙染物遠高於其他能源，近年「工業退煤」被許多城市列為改善空品的重要目標，新北2019加入「PPCA脫煤者聯盟」，2022年10月最後一座燃煤鍋爐退場，提前達成無煤城市目標。新北市長侯友宜今出席「能源轉型暨無煤城市成果交流論壇」，強調新北以無煤為起點，持續當先行者，要實現2050淨零願景。

2025新北市能源轉型暨無煤城市成果交流論壇，來自德國、加拿大、美國、紐西蘭、印度及日本等地專家學者，攜手國內產官學界，共同交流能源轉型、空氣品質改善及城市淨零減汙治理策略，也激盪出永續的新解方。

侯友宜強調，工業無煤城市是朝向淨零排放的重要起點，新北2019年成為全台第一個加入「脫煤者聯盟」的城市，2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，規畫減碳目標及建構2050淨零路徑藍圖，以全市燃油鍋爐退場、工業設備電氣化及綠色運具普及化為主軸，力求2050達成減碳400萬噸及150萬噸森林碳匯的目標，包括大型開發工程要求綠建築降低熱風導流效應，建置韌性城市。

公部門也帶頭衝刺減碳，措施包含成立八里淨零示範區，第二行政大樓興建採碳中和方式；鼓勵民眾在家庭用電減碳，以及AI交通號誌掌控等，將減碳融入每一位市民生活共同實踐，公私部門協力達到2050淨零碳排目標。

新北市環保局長程大維說，能源轉型是長遠挑戰，新北突破重重關卡持續前進，經過9年努力，新北將4座大型燃煤汽電共生機組及21家共34座小型燃煤鍋爐全數退場，2022年10月汰除最後一座燃煤鍋爐，提前達成工業無煤城市目標，成功讓PM2.5年平均濃度降低44%，由2014年20.7μg/m3 降至2024年11.6μg/m3。2022年發布新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，訂定各階段淨零目標。

新北市環保局簡任技正李俊毅補充，公部門推動許多生活化措施，鼓勵民眾響應能源轉型，包含新北新設的集合住宅2年前開始全面要求留設充電管線，也推動「E管家 智慧用電管理」，透過智慧電表，可監控5大耗能電器，包含冰箱、冷氣、熱水瓶、洗衣機及電視的用電情況。

環保局說明，此次論壇以「脫煤治理、能源轉型及社會動能」為主題，邀請ICLEI永續能源組負責人Rohit Sen分享國外城市脫煤轉型的經驗，解析亞太低排放路徑與淨零趨勢；美國全球能源監察組織(GEM)專案經理Christine Shearer則剖析巴黎協定 1.5°C目標與全球煤電建設、運轉與退役的發展趨勢，將研究成果轉化為支援決策者推動能源轉型的工具。

論壇中，紐西蘭坎特伯雷區科學家Fiona Shanhun、加拿大愛德蒙頓資深總監Brent Jense、德國環境部主管(前排放交易管理局局長)Landgrebe Juergen、ICLEI日本辦公室主任內田東吾及紐西蘭威靈頓議會城市設計經理Vida Christeller等各國專家學者，分享都市整體規畫及政策推動經驗。