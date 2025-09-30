新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友
新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源園邸與板橋放送所兩大古蹟，用最自在輕鬆的交流方式，認識新朋友。
青年局表示，今年西洋情人節推出「朋友++」，以調香、茶席為題，吸引上百位年輕朋友參與，引發熱烈迴響，10月再次推出全新主題「真對味 Mix & Match Social Club」。10月6日在林本源園邸共有2場次，將結合「Swing Dance搖擺舞」與「餐酒風味探索」，學會簡單易上手的舞蹈體驗，也探索餐酒搭配的趣味。
10月25、26日，在板橋放送所舉辦，各1場次，現場結合「音樂拍檔派對」與「手作交友廚房」，由DJ帶動氛圍，透過輕食料理的互動，讓參與者一邊做菜、一邊交朋友，在音樂與味覺的共鳴中找到最對頻的新夥伴。
新北市青年局長邱兆梅表示，這次活動以「Mix & Match」為核心精神，希望讓青年朋友在美食、音樂與舞蹈中等用更多元、有趣的活動交朋友；同時也會串聯文化局在中秋節舉辦的「月光織戀樓台情緣」以及經發局10月25日在府中商圈舉行的「府中奇幻城」活動。
青年局表示，只要參加「朋友++」活動，成為合拍的對象，可參加10月6日文化局「月光織戀樓臺情緣」，當日「擲筊祈福」送限量御守的活動，還可拿到「月光織戀仙履林園」夜間光雕秀快速通關券，在光雕秀中安排專屬指定席位。10月25日經發局舉辦「府中奇幻城」活動，青年局將與店家進行串聯，找到合拍的新朋友，就有機會獲得價值上千元的雙人套餐餐券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言