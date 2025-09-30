快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北青年局「朋友++」活動，2月以調香為題，吸引民眾踴躍參與。圖／新北市青年局提供
新北青年局「朋友++」活動，2月以調香為題，吸引民眾踴躍參與。圖／新北市青年局提供

新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源園邸與板橋放送所兩大古蹟，用最自在輕鬆的交流方式，認識新朋友。

青年局表示，今年西洋情人節推出「朋友++」，以調香、茶席為題，吸引上百位年輕朋友參與，引發熱烈迴響，10月再次推出全新主題「真對味 Mix & Match Social Club」。10月6日在林本源園邸共有2場次，將結合「Swing Dance搖擺舞」與「餐酒風味探索」，學會簡單易上手的舞蹈體驗，也探索餐酒搭配的趣味。

10月25、26日，在板橋放送所舉辦，各1場次，現場結合「音樂拍檔派對」與「手作交友廚房」，由DJ帶動氛圍，透過輕食料理的互動，讓參與者一邊做菜、一邊交朋友，在音樂與味覺的共鳴中找到最對頻的新夥伴。

新北市青年局長邱兆梅表示，這次活動以「Mix & Match」為核心精神，希望讓青年朋友在美食、音樂與舞蹈中等用更多元、有趣的活動交朋友；同時也會串聯文化局在中秋節舉辦的「月光織戀樓台情緣」以及經發局10月25日在府中商圈舉行的「府中奇幻城」活動。

青年局表示，只要參加「朋友++」活動，成為合拍的對象，可參加10月6日文化局「月光織戀樓臺情緣」，當日「擲筊祈福」送限量御守的活動，還可拿到「月光織戀仙履林園」夜間光雕秀快速通關券，在光雕秀中安排專屬指定席位。10月25日經發局舉辦「府中奇幻城」活動，青年局將與店家進行串聯，找到合拍的新朋友，就有機會獲得價值上千元的雙人套餐餐券。

新北青年局「朋友++」活動，2月以品茗為主題，吸引民眾踴躍參與。圖／新北市青年局提供
新北青年局「朋友++」活動，2月以品茗為主題，吸引民眾踴躍參與。圖／新北市青年局提供

朋友 青年

延伸閱讀

2.1億搶修11河川護岸 新北史上最大規模重建

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

新北挺青年！新北青年租金補貼10月1日開放申請

金門古蹟日登場 走進坑道登艦體驗重返戰地記憶

相關新聞

公館圓環拆除迎上班首日 直擊這處塞爆 蔣萬安：還算通暢

台北市羅斯福路基隆路口拆除圓環後，今天首迎上班上學日，台北市長蔣萬安今早7時30分視察到8時20幾分...

2.1億搶修11河川護岸 新北史上最大規模重建

因應去年山陀兒、康芮颱風連番襲擊，新北北海岸多條河川與區域排水護岸嚴重受損，新北市水利局投入2.1億元進行搶修，歷經10...

公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基...

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

生煤因價格低廉，曾是許多工廠採用的主要燃料，燃燒生煤產生的空氣汙染物遠高於其他能源，近年「工業退煤」被許多城市列為改善空...

新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友

新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源...

公館圓環改造後迎首個上班日 蔣萬安：整體車流還算順暢

公館圓環改造工程正式通車，今天是連假後第一個上班日，新店往台北方向有民眾抱怨塞爆，連機車都不會動。新路口的設計備受關注，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。