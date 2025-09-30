新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友

新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源園邸與板橋放送所兩大古蹟，用最自在輕鬆的交流方式，認識新朋友。

青年局表示，今年西洋情人節推出「朋友++」，以調香、茶席為題，吸引上百位年輕朋友參與，引發熱烈迴響，10月再次推出全新主題「真對味 Mix & Match Social Club」。10月6日在林本源園邸共有2場次，將結合「Swing Dance搖擺舞」與「餐酒風味探索」，學會簡單易上手的舞蹈體驗，也探索餐酒搭配的趣味。

10月25、26日，在板橋放送所舉辦，各1場次，現場結合「音樂拍檔派對」與「手作交友廚房」，由DJ帶動氛圍，透過輕食料理的互動，讓參與者一邊做菜、一邊交朋友，在音樂與味覺的共鳴中找到最對頻的新夥伴。

新北市青年局長邱兆梅表示，這次活動以「Mix & Match」為核心精神，希望讓青年朋友在美食、音樂與舞蹈中等用更多元、有趣的活動交朋友；同時也會串聯文化局在中秋節舉辦的「月光織戀樓台情緣」以及經發局10月25日在府中商圈舉行的「府中奇幻城」活動。