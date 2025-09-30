2.1億搶修11河川護岸 新北史上最大規模重建

因應去年山陀兒、康芮颱風連番襲擊，新北北海岸多條河川與區域排水護岸嚴重受損，新北市水利局投入2.1億元進行搶修，歷經10個月趕工，至今已完成萬里、金山、三芝、淡水等地約3公里護岸修復作業。水利局強調，此次為歷年最大規模災後復建，除強化防洪功能，也展現公部門面對極端氣候的應變與執行能力。

水利局長宋德仁指出，災後復建涵蓋萬里區員潭溪、瑪鋉溪、磺溪排水，金山區清水溪、月眉排水，三芝區錫板溪、八蓮溪、大坑溪，及淡水區公司田溪、興仁溪、大屯溪等共11條市管河川與區排，許多受損段落緊鄰山區或交通不便，施工難度高。其中萬里員潭溪左、右岸多處斷裂，不僅地形狹窄，還需搭設臨時便道於河道上施工，常遇雨勢驟升而中斷工程。

「每次大雨都要撤離，施工便道被沖掉就要重搭一次，雖然辛苦，但想到這些護岸是保命用的，就覺得一定要撐下去。」一名參與工程的陳姓施工人員說。

根據水利局統計，萬里區修復員潭溪護岸101公尺、加高段238公尺，瑪鋉溪及磺溪排水分別完成60與210公尺修復；三芝與金山則共修復2538公尺，其中三芝區就占2122公尺，顯見受損程度不輕。

水利局補充，每年均辦理市管河川與區排檢查，將水利設施依損壞狀況分為五級處理，今年雖無「立即改善」案件，但仍有44件列為「注意改善」，目前已完成35件，餘下9件尚不影響河防安全，將依序安排修復。