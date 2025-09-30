快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

2.1億搶修11河川護岸 新北史上最大規模重建

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局推動「員潭溪及金包里溪排水逕流分擔計畫」提高防洪韌性。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「員潭溪及金包里溪排水逕流分擔計畫」提高防洪韌性。圖／新北市水利局提供

因應去年山陀兒、康芮颱風連番襲擊，新北北海岸多條河川與區域排水護岸嚴重受損，新北市水利局投入2.1億元進行搶修，歷經10個月趕工，至今已完成萬里、金山、三芝、淡水等地約3公里護岸修復作業。水利局強調，此次為歷年最大規模災後復建，除強化防洪功能，也展現公部門面對極端氣候的應變與執行能力。

水利局長宋德仁指出，災後復建涵蓋萬里區員潭溪、瑪鋉溪、磺溪排水，金山區清水溪、月眉排水，三芝區錫板溪、八蓮溪、大坑溪，及淡水區公司田溪、興仁溪、大屯溪等共11條市管河川與區排，許多受損段落緊鄰山區或交通不便，施工難度高。其中萬里員潭溪左、右岸多處斷裂，不僅地形狹窄，還需搭設臨時便道於河道上施工，常遇雨勢驟升而中斷工程。

「每次大雨都要撤離，施工便道被沖掉就要重搭一次，雖然辛苦，但想到這些護岸是保命用的，就覺得一定要撐下去。」一名參與工程的陳姓施工人員說。

根據水利局統計，萬里區修復員潭溪護岸101公尺、加高段238公尺，瑪鋉溪及磺溪排水分別完成60與210公尺修復；三芝與金山則共修復2538公尺，其中三芝區就占2122公尺，顯見受損程度不輕。

水利局補充，每年均辦理市管河川與區排檢查，將水利設施依損壞狀況分為五級處理，今年雖無「立即改善」案件，但仍有44件列為「注意改善」，目前已完成35件，餘下9件尚不影響河防安全，將依序安排修復。

面對氣候變遷挑戰，水利局也同步推動「員潭溪及金包里溪排水逕流分擔計畫」，擬以分流方式減輕洪水壓力。此計畫預計115年底完成規劃，未來將整合防洪、都市開發與環境永續，打造具韌性的北海岸水岸城市。

萬里瑪鋉溪護岸因山陀兒及康芮颱風大雨造成崩毀，嚴重影響防洪安全。圖／新北市水利局提供
萬里瑪鋉溪護岸因山陀兒及康芮颱風大雨造成崩毀，嚴重影響防洪安全。圖／新北市水利局提供
新北市水利局克服溪水暴漲困難，積極完成萬里員潭溪左右護岸復建工程。圖／新北市水利局提供
新北市水利局克服溪水暴漲困難，積極完成萬里員潭溪左右護岸復建工程。圖／新北市水利局提供

水利局 護岸

延伸閱讀

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

救援花蓮堰塞湖洪災 新北消防結束7天任務列隊敬禮

新北挺青年！新北青年租金補貼10月1日開放申請

今年第三度造訪新店碧潭 新北水利局再觀測大量毛蟹溯溪而上

相關新聞

公館圓環拆除迎上班首日 直擊這處塞爆 蔣萬安：還算通暢

台北市羅斯福路基隆路口拆除圓環後，今天首迎上班上學日，台北市長蔣萬安今早7時30分視察到8時20幾分...

2.1億搶修11河川護岸 新北史上最大規模重建

因應去年山陀兒、康芮颱風連番襲擊，新北北海岸多條河川與區域排水護岸嚴重受損，新北市水利局投入2.1億元進行搶修，歷經10...

公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基...

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

生煤因價格低廉，曾是許多工廠採用的主要燃料，燃燒生煤產生的空氣汙染物遠高於其他能源，近年「工業退煤」被許多城市列為改善空...

新北「朋友++」受好評再加碼 10月來古蹟跳舞做菜交朋友

新北市青年局今年2月推出交友活動「朋友++」大受好評，將在10月6、25、26日舉辦四場交友活動，邀請年輕朋友走進林本源...

公館圓環改造後迎首個上班日 蔣萬安：整體車流還算順暢

公館圓環改造工程正式通車，今天是連假後第一個上班日，新店往台北方向有民眾抱怨塞爆，連機車都不會動。新路口的設計備受關注，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。